L’Eliminazione della Violenza contro le Donne è un traguardo per ciascuno di noi

huffingtonpost

: 'E ricorda che l'amore non colpisce in faccia MAI!' - @MetaErmal Il 25 Novembre si celebra la Giornata internazion… - RadioItalia : 'E ricorda che l'amore non colpisce in faccia MAI!' - @MetaErmal Il 25 Novembre si celebra la Giornata internazion… - _Carabinieri_ : #25novembre 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le #donne' Per dire… - RaiCultura : Il #25novembre 1960 le sorelle Mirabal furono torturate e uccise dal regime di Trujillo. Per ricordare l'evento, f… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Laleè un fenomeno devastante che colpisce una donna su 3 a livello mondiale. Questo significa che il 35% dellesubiscono una qualche forma difisica e/o sessuale. In molti casi, partner o membrifamiglia sono responsabili delle violenze. Si tratta di una pandemia che non conosce vincoli economici o sociali visto che riguardae ragazze di tutti i continenti, sia nei paesi sviluppati che in via di sviluppo, ricche o povere, istruite o analfabete.Le conseguenzedi genere sono difficili da valutare con precisione, ma riguardano comunità intere e impediscono lo sviluppo personale e sociale. L'OMS ha documentato che "i costi sociali ed economici delle violenze sessuali o provocate un partner intimo sono enormi". Perché "lepossono soffrire isolamento, incapacità a lavorare, riduzione di ...