huffingtonpost

: 'Leggendo le analisi di esponenti del Pd pare che ogni problema della sinistra mondiale dipenda dal mio carattere' - HuffPostItalia : 'Leggendo le analisi di esponenti del Pd pare che ogni problema della sinistra mondiale dipenda dal mio carattere' - GrudgeBearer : @HuffPostItalia leggendo le analisi ancora non ha capito che deve ritirarsi a vita nomade nelle steppe mongole? - screzia : RT @HuffPostItalia: 'Leggendo le analisi di esponenti del Pd pare che ogni problema della sinistra mondiale dipenda dal mio carattere' http… -

(Di domenica 25 novembre 2018) "Più dell'Europa mi preoccupa l'incapacità di Conte e Tria. Hanno gestito questo dossier coi piedi. E, purtroppo, si sono resi ridicoli davanti ai mercati, non solo a Bruxelles. Pagheremo le conseguenze di queste scelte non domani, ma per mesi: il 2019 di famiglie e imprese sarà nero per colpa del nostro governo", accusa Matteo Renzi in un'intervista al Messaggero, nella quale si scaglia anche contro chi nel Pd all'inizio pensava di "addomesticare i barbari".Parlando dell'ascesaLega nei sondaggi, l'ex premier osserva: "Conosco le dinamiche del consenso anche per esperienza personale. Quando un palloncino vola sembra inarrestabile, ma basta uno spillo per bucarlo. Accadrà lo stesso anche alla Lega, è scritto".Gli viene chiesto se punta al ruolo di leader dell'opposizione a nome proprio, non del Pd. "Non so - risponde - se sono il leader: sono ...