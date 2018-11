Le 12 aziende italiane tra i 100 campioni digitali del Financial Times

Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell´Innovazione porta occasioni di sviluppo alle aziende italiane : Durante la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell´Innovazione, Vincenzo Fracassi parteciperà a una competizione di progetti innovativi Cina-Italia e punterà a poter partecipare ...

Leader della crescita 2019 : ecco le aziende italiane che crescono di più : Il Sole 24 Ore e Statista, società pioniera internazionale nell'elaborazione di dati di mercato e progetti di ricerca complessi, hanno scovato 350 aziende che si sono distinte per la rapidità di crescita dal 2014 al 2017. Non una classifica vera e propria, visto che la lista si basa su autocandidature a un bando pubblico, ma un indicatore della nuova Italia produttiva...

Ora le aziende italiane corrono per avere una vetrina su Alibaba : (AP Photo) C’è un trend costante in atto, che ha avuto un’impennata lo scorso aprile. È la migrazione di aziende italiane su Alibaba, la piattaforma di ecommerce numero uno in Cina. A oggi su Alibaba Italia sono presenti 230 flagship store italiani, 50 solo dallo scorso aprile. Tra questi Campari, KIKO, Chicco, Versace, il pop-up store di Moncler, Moschino e Deborah, per citarne alcuni. Tra gli obiettivi del portale c’è quello ...

Moody's taglia il rating delle grandi aziende italiane : Dopo l'abbassamento del rating dell'Italia , la scure di Moody's si abbatte anche sulle grandi aziende tricolore per le quali l'agenzia ha ridotto il rating di lungo termine. La metodologia di Moody's ...

Barometro Cybersecurity : aziende italiane sono pronte a minaccia? : Milano, 23 ott., askanews, - Telecomunicazioni, Utility e Banche si confermano i settori più avanzati sia dal punto di vista organizzativo sia nell'adozione di soluzioni e strumenti per la difesa e la ...

Lavoro : il 60% delle aziende italiane preferisce i robot : Il Lavoro sarà sempre di più in mano ai robot: il 61% delle aziende italiane è pronto a introdurre sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle proprie organizzazioni. Solo l'11% si dichiara ...

Decarbonizzare - 5 aziende italiane leader del cambiamento : Obiettivo Decarbonizzare? Per 5 grandi aziende italiane , Novamont, Coop, LVHM/Bulgari, Sofidel ed Enel, "il futuro è ora" e le parole chiave del cambiamento sono: sicurezza climatica ed economia circolare. Se ne è discusso in occasione del convegno "The future is now", side event che inaugura l'appuntamento internazionale del cinquantennale del Club di Roma che si terrà il 17 e 18 ...

Decarbonizzare - 5 aziende italiane leader del cambiamento : Obiettivo Decarbonizzare? Per 5 grandi aziende italiane (Novamont, Coop, LVHM/Bulgari, Sofidel ed Enel) “il futuro è ora” e le parole chiave del cambiamento sono: sicurezza climatica ed economia circolare. Se ne è discusso in occasione del convegno “The future is now“, side event che inaugura l’appuntamento internazionale del cinquantennale del Club di Roma che si terrà il 17 e 18 ottobre all’Istituto Patristicum ...

Conte visita l'Etiopia : l'economia di Addis Abeba cresce - prospettive per le aziende italiane : Il viaggio del premier Conte in Etiopia avviene in un momento particolare per Addis Abeba: il 16 settembre a Gedda il paese ha sottoscritto un trattato di pace con l'Eritrea che ha posto fine al ...

Salvini : "Ci vogliono in ginocchio per soffiarci le aziende italiane" : Matteo Salvini torna alla carica sulla manovra, sulla Ue e su Juncker. In una intervista a Mattino Cinque, il leader della lega Nordo è tornato sulla battuta fatta ieri ("Parlo solo con i sobri") e ha rincarato la dose sul presidente della Commissione Ue: "Questo signore che molti non conoscono è il capo del governo che presiede a 500 milioni di europei e teoricamente è responsabile mio e di chiunque altro. Se andate su Google e digitate ...

Chi si è comprato le aziende di moda italiane : Se ne riparla dopo la vendita di Versace allo statunitense Michael Kors: di chi è Valentino? E Gucci? The post Chi si è comprato le aziende di moda italiane appeared first on Il Post.