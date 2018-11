Lazio salva in extremis | 1-1 col Milan

Lazio - le pagelle di CM : Correa salva-vita - ad Inzaghi serve più coraggio : Questo è un giocatore che sta tornando importante, per ora lo è nell'economia di gioco, ma un paio di giocate d'alta scuola le ha regalate. , Dal 18' st Lukaku 5,5 : Fa poco, si vede poco, non incide ...

Lazio-Milan 1-1 - Serie A 2018-2019 : Correa salva i biancocelesti nel recupero : Tante occasioni all’Olimpico, ma finisce con un pareggio per 1-1 il big match della 13ma giornata di Serie A tra Lazio e Milan. I rossoneri hanno sognato l’impresa, con il gol al 78’ di Kessié, che batte Strakosha grazie alla sfortunata deviazione di Wallace, ma nel quarto minuto di recupero una grande giocata di Correa salva i biancocelesti. Non cambia quindi la classifica con la Lazio che resta al quarto posto con un punto in più del ...

Correa strozza l’urlo del Milan - la Lazio si salva in extremis : la squadra di Gattuso non sa soffrire : Nonostante le numerose assenze il Milan rischia di prendersi tre punti pesantissimi all’Olimpico, la Lazio però si salva nel recupero grazie a Correa Il Milan di Gattuso non sa soffrire, è questo il paradosso che la formazione rossonera si porta dietro, nonostante la grinta del proprio allenatore. Alfredo Falcone/LaPresse La partita dell’Olimpico contro la Lazio ne è la conferma, con i rossoneri raggiunti solo nel recupero da ...

Serie A - Correa salva la Lazio allo scadere : Milan beffato al 94esimo [GALLERY e VIDEO] : 1/49 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Running a Roma : i consigli dell’esperto ‘salva articoLazioni’ per prepararsi alla Deejay Ten di Roma : Qualche utile accorgimento “salva articolazioni” per affrontare l’allenamento e praticare Running nel modo giusto Roma – In Italia sono circa 6 milioni le persone che praticano Running. Ben il 77% corre per tenersi in forma, il 76 % per rimanere in salute e il 61% per divertirsi1. Lo scorso anno, sono stati diecimila i partecipanti all’edizione Romana della Deejay Ten, una tra le più amate e attese manifestazioni italiane di Running, ...

Arbitro aggredito - chi è l'ex Irriducibile della Lazio che l'ha salvato : Oggi il riflettore si riaccende su Yuri per un fatto di cronaca intorno ad un campo di calcio. Stavolta il ruolo è quello dell'eroe. Sembra un film, è la vita.

Arbitro aggredito a Roma - chi è l'ex ultrà della Lazio che ha salvato la vita a Riccardo : Irriducibile dal cuore d'oro. Yuri Alviti, uno dei leader storici del gruppo ultras della Lazio, si è trasformato nell'eroe della domenica calcistica salvando la vita all'Arbitro...

ARBITRO ESPELLE DUE GIOCATORI : PESTATO DAI TIFOSI/ Riccardo Bernardini - fischietto salvato da capo ultrà Lazio - IlSussidiario.net : ARBITRO ESPELLE due GIOCATORI: PESTATO dai TIFOSI. Il 24enne Riccardo Bernardini salvato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio.

Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live : Strakosha salva sulla linea : 6′ Occasione per Thauvin in area piccola ma Strakosha salva sulla sbandata della difesa Il Marsiglia si schiera con il 3-4-2-1 Inzaghi replica con il collaudato 3-5-2 Ore 18.55 inizia il match dell’Olimpico Lazio-Olympique Marsiglia, IL TABELLINO LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Marsiglia (3-4-2-1) Pele; Rami, ...

Lazio-Inter 0-1 - diretta LIVE in tempo reale : Strakosha salva su Vecino – il video del gol di Icardi : 39′ Nubifragio sull’Olimpico 37′ Tiro a giro di Milinkovic-Savic, palla alta di poco 34′ Colpo di testa di Vecino in area di rigore, Strakosha si salva a fatica 33′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Cataldi ed esce Badelj 30′ La Lazio abbozza la reazione 28′ GOL DELL’INTER,0-1 Icardi. Combinazione Vecino, Perisic, Icardi tocco del bomber e palla […] L'articolo Lazio-Inter 0-1, diretta LIVE in tempo ...

Terremoti Ancona : simuLazione di evacuazioni e salvataggi a Serra dei Conti : Evacuazione di via Cappannini (dal n. 17 al n. 56), accoglienza e registrazione degli evacuati, montaggio delle tende di emergenza, sopralluoghi tecnici nel territorio e nel centro storico, estrazione di un ferito dalle macerie, prove di salvataggio simulato con la teleferica, gestione di eventuali criticità impreviste (le prove tecniche si svolgeranno presso il Campus scolastico): questo lo scenario simulato domenica 21 ottobre nel Comune di ...

Roma-Lazio 3-1 - ai giallorossi il derby della capitale : Di Francesco salva la panchina : Contava più per la Roma. La chiave, il senso della partita è un po’ tutto qui: un derby della capitale è sempre un derby, non si può dire che la Lazio l’abbia sottovalutato. Ma i giallorossi avevano tanto da perdere, forse persino la panchina di Di Francesco, pericolosamente in bilico dopo i risultati deludenti d’inizio stagione, e magari proprio per questo l’hanno vinto. Atteggiamento giusto, lettura migliore del match, un pizzico di fortuna ...