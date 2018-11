Lazio-Milan | Inzaghi | “Poco fortunati in zona gol L’espulsione? Non capivo il motivo”

calcioweb.eu

(Di domenica 25 novembre 2018) Al termine della gara dell’Olimpico tra, Simoneha commentato così il pareggio raggiunto in extremis dai suoi uomini: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. I ragazzi sono stati bravi a disunirsi e a prendersi un pareggio strameritato. Mi dispiace per come avevano preparato la gara, eravamo in controllo, sapevamo che ilci avrebbe aspettato. Probabilmente abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, siamo stati pocoingol e abbiamo preso un gol su deviazione a dieci minuti dalla fine. È normale ci fosse del rammarico, per fortuna è arrivato il pareggio“.ha poi spiegato perché non sia uscito subito dopo l’espulsione decisa dal direttore di gara: “Non avevo capito, poi mi hanno detto che avevo ...