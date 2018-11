Lazio-Milan 1-1 | Chievo ferma il Napoli

Milan - il pari rimane amaro. Lazio - la svolta è rimandata : Un punto sul campo della quarta in classifica, con una squadra sventrata dall'emergenza. Soddisfatto? No, il Milan non può esserlo perché al 33' della ripresa era in vantaggio grazie al gol di Kessie ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Poco fortunati in zona gol. L’espulsione? Non capivo il motivo” : Al termine della gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan, Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio raggiunto in extremis dai suoi uomini: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. I ragazzi sono stati bravi a disunirsi e a prendersi un pareggio strameritato. Mi dispiace per come avevano preparato la gara, eravamo in ...

Lazio-Milan - Ibrahimovic rossonero : la verità di Leonardo su Raiola : Vogliamo ristabilire una posizione del Milan, quindi è normale avere un contatto quotidiano con tante persone del mondo del calcio' PARI PREZIOSO - 'Pareggiare all'ultimo minuto sicuramente non è ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il pareggio” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio ottenuto in extremis contro il Milan: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. […] L'articolo Lazio-Milan, Inzaghi: “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il ...

Lazio-Milan - Gattuso risponde alle critiche di Salvini : “Pensi ai problemi del paese” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri Gattuso ha risposto all’ennesima critica del Ministro dell’Interno Salvini. A giudizio del leader leghista, l’allenatore avrebbe dovuto effettuare qualche cambio nel finale. A questo appunto, Ringhio ha ribattuto piccato: “Con tutti i problemi che ha l’Italia lui ha tempo di chattare e parlare di Milan. C’è ...

Lazio-Milan - Gattuso : “Ibrahimovic? Inutile pensarci ora” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato della partita pareggiata in casa della Lazio: “Può succedere di abbassarsi un po’. In quei momenti, la differenza l’ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti e speriamo di recuperare qualche […] L'articolo Lazio-Milan, Gattuso: “Ibrahimovic? Inutile ...

La Lazio raggiunge il Milan all’ultimo minuto : La Lazio raggiunge il Milan all’ultimo minuto – Primo tempo con una sola trama, senza variazioni: la Lazio attacca, attacca, il Milan quando può o quando vuole contrattacca. Il risultato è lo stesso per entrambe le squadre, nessun gol, nessuno segna, i tiri vanno sempre sopra o a lato. Due sole eccezioni. Per il Milan, Calhanoglu spara su Strakosha che con un miracolo devia sul palo. Per la Lazio, un bel gol di Milinkovic Savic su assist ...

