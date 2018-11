L’Avvocato risponde 25 11 | Concorso straordinario e Docenti AFAM

scuolainforma

(Di domenica 25 novembre 2018) Pubblichiamo le nuove risposte relative alla rubrica “L’Avvocato” del 25/11/2018 curata dallo Studio Legale Esposito/Santonicola.Nuova rubrica settimanale “L’Avvocato”: le domande del 25/11 L’idea, come sempre, nasce dai… i legali ESPOSITO/SANTONICOLA si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.Ecco a voi i due quesiti della settimana: 1) “SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA” –SENZA ALCUN TIPO DI SERVIZIO, NE’ STATALE NE’ PARITARIO, IN POSSESSO DEL SOLO DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO IL 2001/02 O DELLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA . IL FONDAMENTO DELL’ AZIONE GIUDIZIARIA.Domanda – Gentile Avvocato, sono un diplomato magistrale, titolo ...