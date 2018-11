' Lavoro nero nell' azienda di famiglia di Luigi Di Maio' | l' inchiesta delle Iene

Di Maio - Le Iene : “Lavoro nero nell’azienda del padre”. Il vicepremier : “Non mi risulta ma se è così fatto grave” : “Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio“. Lo sostIene Salvatore Pizzo di Pomigliano d’Arco intervistato dalle Iene, in onda su Italia 1. La trasmissione di Mediaset, dunque, denuncia casi di lavoro nero nell’impresa edile del padre del leader del Movimento 5 stelle. Quando Pizzo si infortunò ad un dito, sostIene sempre l’operaio il padre del vicepremier avrebbe chiesto “di non dire che mi ero fatto male ...

Juventus - Kean : 'In bianconero ho imparato che il Lavoro paga' : TORINO - Dalla Nazionale maggiore alla Juventus . Moise Kean vuole trasferire in bianconero l'entusiasmo accumulato nell'esperienza con la maglia azzurra: 'Qui alla Juve ho capito che il lavoro paga - ...

Lavoro nero nel Casertano : sequestri e sanzioni tra Aversa - Parete - Maddaloni e Santa Maria a Vico - : Aversa, Parete, Maddaloni e Santa Maria a Vico. In questi centri del Casertano si è concentrata l'azione di controllo nei fine settimana del mese di novembre dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ...

Riforme - pensioni e Lavoro. L'ex ministro Elsa Fornero venerdì alle 20.30 al centro Papa Luciani di Santa Giustina : CHI E' Elsa Fornero Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al ...

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro Lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]

Unimpresa : con il reddito cittadinanza boom del Lavoro nero : Roma, 11 nov., askanews, - La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' l'allarme lanciato da ...

Senza controlli efficaci il reddito di cittadinanza favorirà il Lavoro nero : La misura promossa dal Movimento 5 Stelle deve essere accompagnata da robuste ispezioni. Altrimenti si rischia l'effetto dumping sui contratti regolari Né reddito né cittadinanza: ecco come (non) funzionerà il bonus a Reggio Calabria"

"Reddito di cittadinanza provvedimento fine a se stesso se non produce posti di Lavoro". Giorgetti vede nero : "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, nell'ultimo libro di Bruno Vespa.

Lavoro - settembre nero : sale la disoccupazione - crollo dei contratti stabili : Dato che sembra quindi confermare il fatto che la dinamica dell'economia italiana rimane "stagnante" . Lo rileva l'Istat, nella nota flash su occupati e disoccupati. Dopo l'aumento del mese scorso, ...

Boccia : «Il reddito di cittadinanza è un incentivo al Lavoro nero» : «Il reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro e un incentivo a quello nero. Diciamo ai giovani: lavorate in nero il sabato e la domenica e in più prendete 780 euro al...