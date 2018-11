Lavoro nero | Di Maio ora scarica il padre | Prendo le distanze da lui

“Nell’azienda della famiglia di Di Maio Lavoro nero” - la denuncia di un ex dipendente : Il racconto di un ex dipendente della ditta edile della famiglia Di Maio a Le Iene: "Lui dice che viene da una famiglia onesta, tutta questa onestà sulla mia pelle non l’ho notata". Il Vicepremier ha assicurato di non saperne nulla: “All'epoca non ero socio, non mi risulta ma se è così fatto grave"Continua a leggere

Ex operaio a Le Iene : "Lavoro nero nell'azienda del padre di Di Maio" : L'accusa è piuttosto forte: "Nell 'impresa edile del padre di Luigi Di Maio si fa lavoro nero". A sostenerlo - nel corso della trasmissione Mediaset ' Le Iene ' - è Salvatore Pizzo di Pomigliano d'...

'Lavoro in nero nell'impresa edile del padre del vicepremier Di Maio' - la denuncia nella trasmissione Le Iene Video : L'accusa contro la famiglia del vicepremier Luigi Maio arriva da Salvatore Pizzo, un concittadino di Pomigliano d'Arco, da dove provIene il ministro del Lavoro, ed è rilanciata dalle Iene nel servizio ...

'Lavoro nero nell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio' - l'inchiesta delle Iene : L'uomo ha riferito di aver lavorato in nero per due anni, tra il 2009 e il 2010, e di essere stato pagato proprio da Antonio Di Maio. Nel 2012 l'azienda, prima intestata alla madre del ministro, ...

Di Maio - Le Iene : “Lavoro nero nell’azienda del padre”. Il vicepremier : “Non mi risulta ma se è così fatto grave” : “Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio“. Lo sostIene Salvatore Pizzo di Pomigliano d’Arco intervistato dalle Iene, in onda su Italia 1. La trasmissione di Mediaset, dunque, denuncia casi di lavoro nero nell’impresa edile del padre del leader del Movimento 5 stelle. Quando Pizzo si infortunò ad un dito, sostIene sempre l’operaio il padre del vicepremier avrebbe chiesto “di non dire che mi ero fatto male ...

Lavoro nero in ditta padre Di Maio? Vicepremier : "Verificherò" : Lavoro nero nell'impresa edile del padre di Luigi Di Maio ? A denunciarlo alle 'Iene' un ex operaio , Salvatore Pizzo di Pomigliano d'Arco che sostiene di aver "lavorato due anni in nero, mi pagava ...

Lavoro nero nella ditta del padre di Di Maio - la denuncia delle Iene : ROMA - Casi di Lavoro nero nella ditta del padre del ministro del Lavoro ? E' l'interrogativo di un servizio de Le Iene che andrà in onda durante la trasmissione di stasera. Parte tutto dalla denuncia ...

Di Maio - Le Iene : “Casi di Lavoro nero nell’azienda del padre”. Il vicepremier : “Non mi risulta ma se è così mi dispiace” : “Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio“. Lo sostIene Salvatore Pizzo di Pomigliano d’Arco intervistato dalle Iene, in onda su Italia 1. La trasmissione di Mediaset, dunque, denuncia casi di lavoro nero nell’impresa edile del padre del leader del Movimento 5 stelle. Quando Pizzo si infortunò ad un dito, sostIene sempre l’operaio il padre del vicepremier avrebbe chiesto “di non dire che mi ero fatto male ...

Juventus - Kean : 'In bianconero ho imparato che il Lavoro paga' : TORINO - Dalla Nazionale maggiore alla Juventus . Moise Kean vuole trasferire in bianconero l'entusiasmo accumulato nell'esperienza con la maglia azzurra: 'Qui alla Juve ho capito che il lavoro paga - ...

Lavoro nero nel Casertano : sequestri e sanzioni tra Aversa - Parete - Maddaloni e Santa Maria a Vico - : Aversa, Parete, Maddaloni e Santa Maria a Vico. In questi centri del Casertano si è concentrata l'azione di controllo nei fine settimana del mese di novembre dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ...

Riforme - pensioni e Lavoro. L'ex ministro Elsa Fornero venerdì alle 20.30 al centro Papa Luciani di Santa Giustina : CHI E' Elsa Fornero Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al ...

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro Lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]

Unimpresa : con il reddito cittadinanza boom del Lavoro nero : Roma, 11 nov., askanews, - La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' l'allarme lanciato da ...

Unimpresa : con il reddito cittadinanza boom del Lavoro nero : Roma, 11 nov., askanews, - La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' l'allarme lanciato da ...