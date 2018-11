L' Allieva seconda stagione | spoiler puntata finale | Arthur rientrato ufficialmente a Roma

Replica L'Allieva seconda serie - la quarta puntata visibile su RaiPlay.it e RaiPremium : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la fiction L'Allieva 2 che vede tra i suoi protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più interessante e al tempo stessa irta di nuovi colpi di scena, molti dei quali lasceranno gli spettatori senza parole. Intanto, se questa sera non potrete seguire la quarta puntata in prima visione su Raiuno, vi ricordiamo che potete rivederla in Replica ...

L’Allieva 2 - scintille tra Alice e Claudio : anticipazioni seconda puntata giovedì 1 novembre : Da diverso tempo si sapeva che L’allieva sarebbe tornata sui nostri schermi con una seconda stagione e ora, dopo il successo di ascolti della prima puntata nonostante ci fosse in opposizione una puntata speciale del Grande Fratello VIP con ospite Fabrizio Corona, è pronta ad andare in onda anche la seconda: giovedì 1 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi (attualmente anche nel cast de I Medici 2) riprende i panni della ...

Replica L’Allieva2 : dove rivedere la seconda puntata : L’allieva 2, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario I giovani protagonisti de L’allieva piacciono, tanto che in molti rivedono più e più volte le puntate già andate in onda. I telespettatori possono scegliere di rivedere la seconda puntata su Rai Play in qualsiasi momento, oppure aspettare le repliche su Rai Premium. La puntata […] L'articolo Replica L’allieva2: dove rivedere la seconda puntata proviene da ...

Seconda puntata de L’Allieva 2 - trame 1° novembre : Alice tra la proposta di Claudio e l’affetto di Einardi : Un triangolo amoroso renderà Alice ancora più insicura nella Seconda puntata de L'Allieva 2. Nel doppio episodio in onda stasera, 1° novembre, la protagonista interpretata da Alessandra Mastronardi si troverà spiazzata quando Claudio le farà una proposta impossibile, mentre un caso d'omicidio la avvicina ancora di più all'affascinante PM Sergio Einardi. Ecco le anticipazioni della Seconda puntata de L'Allieva 2, trasmessa su Rai1 giovedì 1° ...

"L'Allieva 2" - le anticipazioni della seconda puntata : Giovedì 1° novembre in prima serata su Rai Uno, due nuovi episodi della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

L'Allieva 2 Anticipazioni : stasera la seconda puntata su Rai 1 : Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento con la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

L'Allieva 2 - anticipazioni seconda puntata : Più che le indagini, a preoccupare Alice (Alessandra Mastronardi) è la guerra tra Claudio (Lino Guanciale) e Sergio (Giorgio Marchesi): nella seconda puntata de L'Allieva 2, in onda questa sera, 1° novembre 2018, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista cercherà di capire come mai tra i due non scorra buon sangue.L'Allieva 2, anticipazioni seconda puntata Nel primo episodio, "Una lunga estate crudele", Alice, mentre indaga sull'omicidio di una ...

L’Allieva 2 – Seconda puntata del 1 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, da giovedì scorso è tornata L’Allieva, Seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 1 novembre 2018 | Seconda […] L'articolo L’Allieva 2 – Seconda puntata del 1 ...

Anticipazioni L'Allieva 2 - seconda puntata : Claudio vuole che Alice lasci l'istituto : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la seconda stagione della fiction L'Allieva con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, tra i volti più amati del piccolo schermo. La Serie TV prora' in prima visione per sei settimane e il prossimo giovedì 1° novembre verra' trasmessa la seconda puntata in prima visione assoluta, la quale sara' caratterizzata dalla messa in onda dei rispettivi episodi: 'Una lunga estate crudele' e ...

L’Allieva 2 - trama seconda puntata : l’ultimatum di Claudio : Anticipazioni L’allieva 2, seconda puntata: l’intuizione di Alice Grande successo per la prima puntata de L’allieva 2 seguita nel primo episodio da 5.399.000 telespettatori pari al 21,39% di share e nel secondo da 4.722.000 telespettatori pari al 22,4% di share. Cosa accadrà nella seconda puntata de L’allieva 2 in onda giovedì 1 novembre? La dottoressa Wally ha incaricato Alice di fare da tutor alla nuova specializzanda ...

L’Allieva 2 : anticipazioni seconda puntata di giovedì 1 novembre 2018 : L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di volta in volta. L’Allieva 2: anticipazioni seconda puntata di giovedì 1 novembre ...

L’Allieva 2 seconda puntata : trama e anticipazioni 1 novembre : L’ALLIEVA 2 seconda puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento giovedì 1 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Allieva 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 1 novembre L’Allieva 2 seconda puntata episodio 3 Una lunga estate crudele. Durante le ...