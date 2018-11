La via Pontina collassa | maxi voragine al Circeo

Si è aperto un buco sulla via Pontina - in provincia di Latina : un’auto è rimasta coinvolta : C’è stato uno smottamento a San Felice Circeo, in provincia di Latina : una parte della via Pontina ha ceduto e i vigili del fuoco hanno detto che è rimasta coinvolta un’auto. Sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. Intervento

Maltempo - si apre voragine sulla via Pontina : disperso un automobilista : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, e un automobilista risulta disperso. L’auto su cui viaggiava stava transitando proprio in quel tratto quando la strada, che passa sopra un canale agricolo, ha ceduto. Sul posto sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco e gli accertamenti della polizia stradale. Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla ...