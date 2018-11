La solitudine di Theresa May

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) "Questo è il migliore accordo possibile per il Regno Unito. Questo è l'unico accordo possibile. Chiunque pensasse diversamente rimarrà deluso".Parola di Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea, che affiancato da Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo e dal capo negoziatore Michel Barnier, esprime tristezza per l'uscita del Regno Unito dall'Ue. I negoziati con l'Europa saranno pure finiti, ma non c'è motivo per celebrare. Durante la loro conferenza stampa, il trio europeo ammette apertamente che questo, per loro, è un giorno triste.May, parlando alla stampa da sola una mezz'oretta dopo, non si dichiara triste, ma 'molto ottimista' per il futuro del Regno Unito. E ripete, parola per parola, la frase detta da Juncker poco prima. 'Questo è il migliore e unico accordo'. Messaggio mirato direttamente ai suoi ...