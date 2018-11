La sfida dei gilet gialli è diventata un regolamento di conti tra Macron e Le Pen

“Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” – Camilla Raznovich elegge il Borgo 2018 nel prime time di Raitre. : Da rubrica ogni domenica all’interno del Kilimangiaro con epilogo in una puntata ad hoc la sera di Pasqua, si stacca dal programma madre per diventarne uno a sè stante. Parliamo de Il Borgo dei Borghi, che diventa “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” in quattro prime serate del sabato di Raitre con la […] L'articolo “Il Borgo dei Borghi – La Grande sfida” – Camilla Raznovich elegge il Borgo 2018 nel prime time di Raitre. ...

Boxe – Titolo internazionale silver dei pesi superpiuma WBC : Devis Boschiero sfida Martin Ward : Devis Boschiero: “a Firenze devo vincere per rilanciare la mia carriera” Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Devis Boschiero (46 vittorie, 21 prima del limite, 5 sconfitte e 2 pareggi) sfiderà Martin Ward (20-1-2) per il vacante Titolo internazionale silver dei pesi superpiuma WBC nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...

Boxe - Andrea Scarpa vuole prendersi l’Europa. sfida a Joe Hughes per il titolo EBU dei superleggeri : Andrea Scarpa scalpita per tornare sul ring, l’appuntamento è per venerdì 30 novembre quando il pugile affronterà Joe Hughes nel match che mette il palio il titolo europeo EBU dei pesi superleggeri, attualmente vacante. Il 31enne se la dovrà vedere contro il britannico (record di 16-3) in un incontro che si preannuncia particolarmente intenso e avvincente, il foggiano avrà il sostegno del Teatro Obihall di Firenze che cercherà di ...

Rugby – Tommaso Benvenuti riceve la chiamata dei Barbarians : l’azzurro convocato per la sfida contro l’Argentina : Tommaso Benvenuti, ala della Nazionale Italia e della Benetton Rugby, ha ricevuto la chiamata dei Barbarians: dopo il test match di Roma contro gli All-Blacks, l’azzurro si unirà ai Baa-Baas per affrontare l’Argentina L’autunno internazionale di Tommaso Benvenuti, ala della Nazionale Italiana e della Benetton Rugby, non si concluderà sabato con il Cattolica Test Match dell’Olimpico contro la Nuova Zelanda Campione del Mondo in ...

Cortina - torna la Coppa del Mondo di Snowboard : la grande sfida in attesa dei Mondiali del 2021 : Sabato 15 dicembre tutti a bordo pista o davanti allo schermo per ammirare le evoluzioni dei campioni internazionali della “tavola” sul Faloria: il Gigante Parallelo, prova della quarta edizione della Coppa del Mondo, è uno dei fiori all’occhiello del calendario FIS Cresce l’attesa per i Mondiali di sci a Cortina: un appuntamento a cui ci stiamo avvicinando, è il caso di dirlo, a passi “da Gigante”, con tappe che sottolineano, in ...

Napoli - la sfida della grande fiera dei presepi : «Un milione di visitatori» : C'è l'emozione dell'evento che sta per iniziare: i turisti e i napoletani che aggrediscono i Decumani sono avvolti dal suono dei tamburi e dalle grida ora gioiose, ora sguaiate,...

Francesca Barra senza veli su Instagram : è sfida alla censura dei social : Claudio Santamaria, attore e doppiatore italiano, e la compagna Francesca Barra, scrittrice e giornalista, continuano a sfidare le leggi dei social network con i loro scatti artistici e sensuali. Nella fotografia pubblicata nelle scorse ore dall'attore è possibile vedere la bellissima Francesca seduta sul letto con le gambe appoggiate al davanzale della finestra di una stanza in cui i due hanno albergato per alcuni giorni. Uno scatto ...

Draghi : "A dicembre nuova valutazione su Qe e rialzo dei tassi. Aumenti spread per sfida a regole Ue" : MILANO - La fine del Quantitative Easing, programmata per la fine del mese di dicembre , e la tabella di marcia per il rialzo dei tassi potrebbero essere rimessi in discussione già a partire da ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione dell’Australia per la sfida all’Italia. Il XV dei Wallabies in campo a Padova : Il CT dell’Australia, Michael Cheika, ha annunciato la formazione che sabato a Padova sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per gli oceanici, che arrivano non soltanto dalla sconfitta per 6-9 subita in Galles, ma anche da un Rugby Championship molto sottotono. Due esordienti nel XV titolare, ovvero Jake Gordon e Jordan Petaia, ma in generale la formazione australiana presenta pochi veterani e molti volti che da ...

Rally Australia 2018 : la resa dei conti tra Ogier e Neuville. Tanak terzo incomodo nella sfida : E così è tempo di ultimo atto. In questo weekend non sarà solo il Motomondiale a chiudere i battenti a Valencia. A far calare il proprio sipario sarà anche il WRC 2018 e, a differenza del campionato su due ruote, i giochi sono ancora apertissimi: il Mondiale Piloti e quello dei Costruttori sono in gioco. La matematica dice che i piloti in lizza per l’iride sono tre: il francese Sebastien Ogier (Ford), il belga Thierry Neuville (Hyundai) e ...

