La Rai gialloverde si inventa una poltrona in più

La folle Rai gialloverde : un ex comunista al Tg1 : Un po' di Tg1 per uno non fa male a nessuno. L'alternanza al timone della prima testata di informazione Rai sarebbe l'escamotage grazie al quale è stato trovato l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di ...

I tg della Rai gialloverde. Foa presidente Rai sblocca la partita M5S-Lega sui direttori : C'è chi parla di telefonate concitate, sms furenti, autocandidature lanciate a tempo scaduto. Ma, a parte qualche ritocco in extremis, la Rai dell'era Salvini-Di Maio, secondo qualcuno, è già fatta. I contendenti non hanno aspettato l'incoronazione ufficiale di Marcello Foa - dopo il voto del cda ormai presidente Rai in pectore, in attesa della Vigilanza - per mettere a punto ognuno la propria strategia. La partita non si ...