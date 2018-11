La luce dei tuoi fili poesia di Vanna Sanciu

Gas - acqua e luce : sospese fino al 2020 le bollette dei terremotati : L'Arera ha ufficializzata la proroga della sospensione del pagamento delle fatture per le popolazioni colpite dagli eventi...

Uno studio ha fatto luce sul grande mistero della lingua dei gatti : Chi possiede un gatto sa bene che questi felini amano trascorrere le proprie giornate leccandosi e pettinandosi. Se la loro pelliccia è sempre perfetta, insomma, i gatti lo devono in gran parte alla propria dedizione. Ma non solo. Il merito, possono affermare oggi gli scienziati, è anche della loro lingua tutta particolare, capace di detergere non solo la superficie ma anche la pelle stessa dell’animale. Succede grazie alla forma delle ...

Brexit - luce verde dei 27 Ue all'accordo di divorzio : Prima luce verde dei 27 Stati membri dell'Ue all' accordo di divorzio con Londra , mentre il governo britannico cerca in patria l' appoggio del mondo delle imprese . Le discussioni sono in una settimana decisiva, in vista del vertice straordinario di domenica 25 novembre a Bruxelles. Avanzano sia sui legami futuri, sia sulla durata massima ...

Assemblea dei delegati del PPD oggi a lucerna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Serie A - Sampdoria-SPAL 2-1 : vittoria in rimonta dei blucerchiati con le reti di Linetty e Defrel : La Sampdoria batte 2-1 la SPAL nel posticipo della settima giornata della Serie A. I blucerchiati, dopo aver subito il gol di Paloschi in apertura, riescono a ribaltare il risultato con le reti di Linetty e Defrel e tornare al successo dopo tre partite. Sampdoria che sale così a quota 11 punti in classifica, mentre la SPAL rimane ferma a 9, subendo la terza sconfitta consecutiva. Meglio i padroni di casa in avvio di partita, con l’occasione per ...

Salute : il Colosseo si illumina di luce dorata per ricordare i tumori dei bambini : Questa sera il Colosseo si illuminerà di luce dorata per attirare l’attenzione sui problemi dei bambini malati di tumore. L’iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, nell’ambito della campagna nazionale “Accendi d’Oro, accendi la speranza“, che a partire dal 17 settembre ha illuminato di luce dorata la Lanterna di Genova, il Castello di Sant’Agata ...

Eni gas e luce incontra le Associazioni dei Consumatori : Teleborsa, - Analizzare i diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura anche al fine di tutelare al meglio i clienti. E' stato questo l'obiettivo dell' incontro svoltosi oggi, 20 settembre, tra ...

Bollette - il boom dei prezzi della CO2 fa aumentare luce e gas : Il consorzio Energindustria stima una bolletta più cara del 30% per il gas e del 10% per l’elettricità a causa del forte aumento del prezzo dei diritti di emissione di anidride carbonica scambiati sul mercato europeo. Il balzo dei diritti di emissione di Co2 spinge i prezzi all’ingrosso: effetti attesi anche per i privati ...