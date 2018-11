La Lazio riprende il Milan al 94' | finisce 1-1 all' Olimpico

Bergamo - musulmani comprano una chiesa. Ma la Regione Lombardia se la riprende : “Diritto di preLazione” : L’Associazione musulmana si era aggiudicata la chiesa all’asta, riuscendo a bypassare la ‘legge anti-moschee’ voluta dalla giunta Maroni nel 2015 perché il luogo era già destinato al culto. Ma la Regione Lombardia non ci sta e si riprende l’edificio all’interno degli ex ospedali riuniti di Bergamo per evitare che diventi un luogo di culto islamico. L’asta era stata bandita tramite una controllata della stessa ...

Bergamo - musulmani comprano una chiesa. Ma la Regione Lombardia se la riprende : “Faremo valere diritto di preLazione” : L’Associazione musulmana si era aggiudicata la chiesa all’asta, riuscendo a bypassare la ‘legge anti-moschee’ voluta dalla giunta Maroni nel 2015 perché il luogo era già destinato al culto. Ma la Regione Lombardia non ci sta e si riprende l’edificio all’interno degli ex ospedali riuniti di Bergamo per evitare che diventi un luogo di culto islamico. L’asta era stata bandita tramite una controllata della stessa ...

Napoli : Fs - riprende circoLazione dopo occupazione binari : Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Alle 13.15 la Polizia Ferroviaria ha dato il nulla osta per la ripresa della circolazione ferroviaria nella stazione Napoli Centrale, dopo la liberazione dei binari da parte dei manifestanti che li avevano occupati alle 11.05 e i controlli tecnici all’infrastruttura ferro

Luis Alberto - lavoro e scaramanzia : è tornato biondo per riprendersi la Lazio : I tifosi glielo chiedono in continuazione: "Luis, torni com'eri prima per favore?". E lui risponde... con il cambio di look: "Mi rubio..." . La moglie posta su Instagram e i tifosi della Lazio sono ...