La fine dell' Udc che conosciamo

Brexit è arrivata : ma anche la paura per la fine della Ue : BRUXELLES - È con sentimenti preoccupati che i capi di stato e di governo dei Ventisette hanno sancito stamani il primo passo verso l'uscita del Regno Unito dall'Unione. I leader hanno fatto propri ...

‘Zen su ghiaccio sottile’ : la difficile ricerca dell’identità - ma senza lieto fine : Zen su ghiaccio sottile non è un film sul bullismo, né sull’omosessualità. È invece una profonda indagine sull’amore. La pellicola descrive i tormenti di un adolescente, Maia, che va scoprendo il suo corpo, la propria identità, destinata a patire tutti gli intoppi e le cadute di chi va prendendo confidenza con parti di personalità forzosamente represse. Zen è il diario di una maturazione individuale ai tempi della periferia bigotta e violenta ...

Tre navi della Marina ucraina hanno attraversato il confine russo - : Tre navi della Marina ucraina hanno attraversato il confine di Stato della Russia e si muovono verso lo Stretto di Kerch, ha riferito l'ufficio stampa dell'FSB in Crimea. Le navi sono entrate nel ...

Asia Argento : "Scendo da questa giostra...". fine della storia con Fabrizio Corona? : La relazione improvvisa tra l'attrice Asia Argento e Fabrizio Corona, inevitabilmente, sta monopolizzando il gossip di queste ultime settimane.La notizia più succosa, di recente pubblicazione, è stata lanciata da Dagospia e dal giornalista Alberto Dandolo che ha parlato dell'esistenza di un vero e proprio contratto dietro la storia d'amore tra l'attrice e regista romana e l'ex agente fotografico (a riguardo, Fabrizio Corona si è già ...

Smog - Arpae Emilia Romagna : “finestre sulla strada? Il triplo delle polveri in casa” : Vivere in un appartamento che si affaccia su una strada trafficata significa avere più Smog anche dentro casa, rispetto a chi ha la finestra sul cortile interno o sul retro dell’edificio. E non poco: fino a tre volte di più’ Un ragionamento tutto sommato logico, certificato ora anche da uno studio condotto da Arpae Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Supersito, realizzato nel 2013. I risultati sono stati pubblicati la ...

Summer è una finestra poetica sulla scena rock dell’Unione Sovietica : Tra sogno e realtà il film di Kirill Serebrennikov racconta l’Urss attraverso le vicende di due gruppi, gli Zoopark e i Kino: il desiderio di libertà, di abbattere i muri, di energia positiva in un paese ancora grigio e triste. Leggi

Mourinho attacca i giovani dello United : 'Loro bambini viziati'. Poi promette : 'A fine anno saremo in Champions' : Quelli di oggi, invece, sono circondati da un mondo diverso, da un ambiente più facile. Da persone che danno loro troppo affetto e troppe scuse, il che rallenta di tanto la maturazione di un ragazzo".

Platinette racconta : "Con mio padre non ho mai fatto nulla. Ci siamo abbracciati solo alla fine della sua vita" : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha raccontato molto della sua vita personale nel corso di un'intervista nel programma di Caterina Balivo "Vieni da Me".L'artista ha parlato innanzitutto del rapporto con i suoi genitori, ed in particolare con il padre.I miei erano molto poveri. Con mio padre non facevo nulla, per esempio non mi ha mai insegnato a giocare a pallone. Arrivava da una guerra mondiale: era stato internato nei campi di ...

Alla fine la Web Tax l'ha fatta l'Agenzia delle Entrate : ... l'ultima stima, di qualche giorno fa, firmata da Netcomm, parla di due miliardi di euro e 17 mila addetti in meno in tre anni, al punto che il ministero dell'Economia da mesi fa lo gnorri ed evita ...

Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello spazio (per non fare la fine di Clooney) : Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000 satelliti. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'autorizzazione al varo dei primi 4425. Adesso la Federal Communications Commission, l'agenzia governativa americana per le comunicazioni, ha detto sì ad altri 7518. Una gigantesca rete che dovrebbero portare internet veloce ovunque, in qualsiasi ...

Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) - Mannetti : “Pronto alla fine dell’estate 2019” : L'Aquila - Approvazione definitiva del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) entro la fine dell’estate del prossimo anno e massima condivisione con i cittadini per il perfezionamento dello strumento, attraverso questionari e incontri di partecipazione. E’ quanto ha annunciato l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno preso parte il vice ...

Perché alla fine CasaPound è d'accordo con i migranti dell'ex Penicillina : Chiedono lo sgombero e intonano “difendiamo la nazione, non vogliamo immigrazione” quasi come un tic retorico. Ma poi anche loro, i militanti di CasaPound, si rendono conto che non si può ridurre tutto a un solo atto di forza. “Non è solo questione di immigrazione, all'interno ci saranno anche itali

Calendario Serie A basket - gli orari e il programma delle partite del fine settimana (24-25 novembre). Come vederle in tv e streaming : Dopo le fatiche d’Europa e prima della pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A per la sua ottava giornata, in cui per la prima volta c’è un’unica leader: è Milano, che ha staccato Venezia grazie allo scontro diretto. Si apre con una sfida che, allo stato attuale, è tra due squadre in zona salvezza: Reggio Emilia e Pistoia, che si ritrovano nell’anticipo del sabato sul parquet del PalaBigi. I match più importanti ...

Beatles - "White Album" compie 50 anni/ Il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine - IlSussidiario.net : Beatles, "White Album" compie 50 anni: il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine. Niente fu come prima. Le ultime notizie