La Boldrini contro il Pd | Dove sono le donne? E propone la lista unica

Bari Intervento di Fanizzi sull'incontro a Monopoli con Boldrini : ... a dirlo è un rappresentante parlamentare, che in altre occasioni afferma che: "l'Italia risulta il Paese con il più alto tasso del mondo di ignoranza sull'immigrazione". Ritiene sbagliato dare ...

Revenge Porn - Boldrini : 'Serve una legge contro questa barbarie' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Violenza sulle donne - trend delle denunce in crescita. Boldrini contro il ddl Pillon : "Fermatevi" : "Le mie paure sono: quella del buio, dei fulmini e di papà. La paura di papà l'ho superata andandomene di casa e venendo a vivere a Casal di Principe per un po'". Lella Palladino si sforza di leggere fino in fondo il tema di un bambino - "uno dei tanti, purtroppo", sospira la presidente dell'associazione "D.i.Re donne in rete contro la Violenza" - che vive con la madre in uno dei centri antiViolenza gestiti dalla rete. Sullo ...

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : 'Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web' e 'l'istituzione del reato di ' revenge porn ' che non c'è in Italia' ma è già una realtà altrove. E' quello che ...

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : "Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web" e "l'istituzione del reato di 'revenge porn' che non c'è in Italia" ma è già una realtà altrove. E' quello che Laura Boldrini ex presidente della Camera, ha in mente per contrastare le distorsioni della rete. La deputata ne parlerà nell'ambito di Bookcity a Milano, durante un ...

Boldrini e Chef Rubio contro lo sgombero di Boabab attaccano Salvini : “ha paura di CasaPound” : Boldrini e Chef Rubio tornato a criticare l’operato di Salvini per la vicenda del Boabab e si soffermano sulla questione CasaPound “Forte coi deboli e sottomesso a #Casapound“. Laura Boldrini si scaglia via social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini in seguito allo sgombero del Baobab, il campo che ospitava quasi 200 migranti nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. “Salvini manda i blindati per ...

Laura Boldrini : “Una legge contro l’odio in rete sullo stampo di quella tedesca” : “Se le piattaforme fanno abbastanza contro le molestie online? Dipende da dove si trovano, per questo presenterò una legge di contrasto all’odio in rete sullo stampo di quella tedesca”: così l’onorevole Laura Boldrini, a poche ore dalla sua partecipazione alla Festa della rete (Perugia, fino all’11 novembre), spiega come intende intervenire sul pro...

E Fico si scaglia contro Salvini : "Basta paragonarmi a Boldrini" : Che i due non siano proprio l'uno l'alleato ideale dell'altro non è certo oggi che lo si scopre. Anima sinistra del Movimento uno, "sovranista" convinto l'altro. Salvini e Roberto Fico continuano a beccarsi a distanza e l'occasione della "crisi" di governo sulla "manina" sul decreto fiscale è diventata l'occasione perfetta per rinfocolare lo scontro.A lanciare il sasso è il presidente della Camera. "Salvini mi invita a fare il presidente della ...

Boldrini : 'sto con Mimmo Lucano contro ogni mafia' : ...dell'Interno dovrebbe fare nei territori difficili è arrestare i capi della criminalità organizzata e i loro accoliti che con il malaffare e la violenza non consentono né lo sviluppo di un'economia ...

Migranti : Boldrini - sto con Mimmo Lucano contro ogni mafia : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Avete visto? Le priorità di Salvini in Calabria sono mandare via famiglie e bambini che vivono a Riace e smantellare un modello di integrazione che ha funzionato ed è noto nel mondo. A mio avviso, la cosa più importante che un ministro dell’Interno dovrebbe fare nei terr

Scuola - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : ‘La sua credibilità? Pari a zero’ : Continua il botta e risposta tra Governo e opposizione anche per quanto concerne il mondo della Scuola. Gli organi di stampa nazionali hanno ampiamente relazionato, nelle ultime ore, in merito a quanto accaduto a Torino, durante la manifestazione di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero degli studenti: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei manichini rappresentanti le figure dei due attuali vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Dopo porti e aeroporti ci chiuderà tutti in casa' : Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell'Interno in risposta alla Germania. "Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)", sbotta la ex presidente della Camera. "E poi, che farà, ci chiuderà tutti dentro casa isolandoci dal mondo?". "L'unica cosa che Salvini farebbe bene a chiudere", conclude la Boldrini, "sono i suoi ...

Mozione contro l'aborto - la Boldrini attacca : "A Verona una vergogna" : Laura Boldrini ha espresso forte contrarietà nei confonti della Mozione votata questa notte a Verona . Il dissenso dell'ex massima carica della Camera dei deputati è stato manifestato attraverso un ...

Lucano arrestato - Salvini : “Chiedete cosa ne pensano i campioni dell’immigrazione fuori controllo Saviano e Boldrini” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini fa visita a Napoli in occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Prima di arrivare al palazzo del Governo il vicepremier fa tappa nel quartiere Vasto, un quartiere con altissima presenza di migranti e già teatro nei mesi scorsi di episodi di violenza e intolleranza tra stranieri e cittadini. Il titolare del Viminale annuncia una presenza maggiore delle forze dell’Ordine sul ...