La Bce di Draghi aiuterà l' Italia per evitare rischi alle banche francesi

Come la crescita fiacca in Europa influenzerà la Bce di Draghi : Il commento di Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners sgr Comunque la si guardi, le speranze di una stabilizzazione dell'attività economica in novembre sono andate sostanzialmente ...

Bce - i tre motivi per cui Draghi potrebbe prolungare i tassi bassi : In caso di un peggioramento delle prospettive di inflazione, la Bce potrebbe valutare «un aggiustamento del percorso previsto per l’aumento dei tassi». Con queste parole Mario Draghi ha aperto a un possibile prolungamento dell’era dei tassi a zero oltre l’estate 2019. In effetti la Bce ha almeno tre buoni motivi per farlo. Ecco quali...

Avvertimento del presidente Bce Draghi ad Italia : "Paesi ad alto debito più vulnerabili agli shock" : Nonostante il recente rallentamento dell'economia "la solidità di fondo di salari e della domanda interna - ha spiegato - continua a supportare la valutazione che la convergenza dell'inflazione ...

Draghi al Governo : "spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito"/ Bce frena sui tassi : "dicembre valutazione QE" - IlSussidiario.net : Mario Draghi 'striglia' Governo Italia: 'spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito'. Bce frena su aumento tassi e fine QE: 'valutazione a dicembre'

Aiuti Bce - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...

Bce - il retroscena : pronti a sostenere le banche italiane finito il piano di Mario Draghi : ... e senza un aiuto di Francoforte c' è il rischio concreto di una stretta al credito che deprimerebbe l economia più di quanto non sia già avvenuto

Bce - Draghi conferma buona salute economia Ue fine QE entro l'anno : Per il presidente della Bce, Mario Draghi, i recenti segnali di debolezze arrivati dalla zona euro non costituiscono una fonte di preoccupazione. Lo ha confermato ieri, affermando che: "Mentre alcuni ...

Mario Draghi difende l’indipendenza della Bce. Ma è davvero così? : “L’indipendenza di una banca centrale è essenziale”, ha affermato recentemente il presidente della Bce, Mario Draghi. “Se le banche centrali fossero meno indipendenti, e il pubblico percepisse che la politica monetaria può essere condizionata in una direzione o nell’altra, ciò alla fine destabilizzerebbe le aspettative d’inflazione e minaccerebbe la stabilità dei prezzi, proprio come negli anni 70″. Draghi si ...

Bce - c'è un indizio sul successore di Draghi : ... un aspetto fondamentale per gli investitori di tutto il mondo. Il nome del successore non è ancora noto ma nel periodo che precede il cambio di guardia alla presidenza della banca centrale , nell'...

Nagel : "Bce senza Draghi come Real senza Ronaldo" : "come il Real Madrid senza Ronaldo". L'ad di Mediobanca Alberto Nagel sceglie una metafora calcistica per descrivere il futuro della Bce senza Mario Draghi. "Conoscendo Mario Draghi e avendoci ...

Paolo Savona - c'è lui dietro gli attacchi a Mario Draghi : a luglio - la rottura col presidente della Bce : 'Ognuno si prende le sue responsabilità', avrebbe commentato, tranchant , Savona, che da par suo vorrebbe che la Bce immettesse più liquidità nell'economia italiana. Ma non è tutto. Secondo La Stampa ...

Bce - Nagel : suo futuro senza Draghi come il Real senza Ronaldo : Milano, 27 ott., askanews, - La Banca centrale europea senza Draghi sarà come il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo, anche se non è pensabile un suo drastico cambiamento di rotta nella politica ...