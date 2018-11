: RT @100Milan_R24: ??'Da questa faccenda ho imparato che ogni singola frase di ogni singolo pezzo deve avere una propria autonomia, perché ne… - maxscattolin : RT @100Milan_R24: ??'Da questa faccenda ho imparato che ogni singola frase di ogni singolo pezzo deve avere una propria autonomia, perché ne… - 100Milan_R24 : ??'Da questa faccenda ho imparato che ogni singola frase di ogni singolo pezzo deve avere una propria autonomia, per… - maldinapoli : RT @MassimoRispetto: Un'anziana nel condominio ha il marito allettato. La mia vicina (che ha un figlio piccolo) va a darle una mano in casa… -

La poliziana ha arrestato lae il suocero di uno dei sospetti rapitori di Silva Romano. Lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta il Daily Nation. Il coordinatore della regione costiera riferisce che Elima,di Said Adan Abdi, è stata fermata in un villaggio nella contea di Tana River, dopo essere stata intercettata al telefono con il marito. Li "interrogheremo per ottenere maggiori informazioni sull'ubicazione" di"e sulle sue condizioni".(Di domenica 25 novembre 2018)