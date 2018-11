Kenya | arrestati moglie e suocero di uno dei rapitori di Silvia Romano

Kenya - arrestati i complici dei rapitori : anche l'esercito in cerca di Silvia : Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia del Kenya in seguito al rapimento di Silvia Costanza Romano, la 23enne cooperante italiana sequestrata due giorni fa nel piccolo villaggio di Chakama.Lo riporta Repubblica. Secondo la ricostruzione, si tratterebbe di abitanti della zona che avrebbero avuto contatti con i rapitori per aiutarli a pianificare il rapimento di Silvia. Sarebbero stati gli stessi residenti di Chakama a mobilitarsi: ...