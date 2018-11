Juventus-Valencia in diretta su Sky e SkyGo | arbitra lo scozzese Collum

Champions League - arbitro scozzese per Juventus-Valencia : TORINO - Toccherà allo scozzese William Collum arbitrare martedì, ore 21, la partita Juventus - Valencia di Champions League all' Allianz Stadium di Torino . Saranno invece i connazionali David ...

Juventus - Bernardeschi piano : prova per il Valencia : TORINO - Dopo la domenica in solitaria di Miralem Pjanic , che ha sudato in palestra, ecco il lunedì personalizzato di Federico Bernardeschi che, da solo alla Continassa, ha continuato con i suoi ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Juventus - Alex Sandro : 'Ronaldo guarda già avanti ed è motivato. A Valencia vittoria del gruppo' : Della settimana bianconera, ma anche del suo presente e futuro, ha parlato Alex Sandro ai microfoni di Sky Sport: "A Valencia - ha sottolineato l'esterno brasiliano - abbiamo vinto di gruppo, è ...

Juventus - Alex Sandro fiero della sua squadra : “a Valencia la vittoria del gruppo” : Juventus, Alex Sandro ha parlato oggi a seguito della vittoria bianconera in quel di Valencia, nonostante l’espulsione di CR7 “È stata una vittoria del gruppo. Questa è la nostra forza“. Il difensore della Juventus, Alex Sandro, torna sulla gara contro il Valencia in Champions League e, ai microfoni di Sky Sport, sottolinea la grande prova di carattere dei bianconeri al ”Mestalla. Parlando di quella partita però, ...

Valencia-Juventus - il retroscena su Ronaldo : ecco cosa è successo all’intervallo : Nella giornata di Champions League è andato in scena il match tra Valencia e Juventus, importante successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta su calcio di rigore di Pjanic. Espulsione anche per l’attaccante Cristiano Ronaldo, attesa per conoscere l’entità della squalifica, nel frattempo emerge un retroscena importante. CR7 avrebbe chiesto la parola all’interno dello spogliatoio bianconero, scusandosi con ...

Cristiano Ronaldo - quanti turni di stop rischia dopo l'espulsione in Valencia-Juventus : Il destino di Cristiano Ronaldo è nelle mani dell'arbitro tedesco Brych . l'espulsione dell'attaccante portoghese nel match contro il Valencia è finita alla corte Uefa, che sta analizzando il caso ...

Infortunio Khedira in Valencia-Juventus/ Ultime notizie - la diagnosi : torna dopo la sosta - ecco quando : Khedira infortunato in Valencia-Juventus. Problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco, sostituito da Emre Can. Possibile stop di almeno 20 giorni, attesa per gli esami strumentali(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Valencia-Juventus - le pagelle bianconere : bene Cancelo. Pjanic glaciale due volte : SZCZESNY - voto: 7,5 Attento sui tiri di Batshuayi e Soler. Poi para il rigore nel finale. CANCELO - voto: 7 Colpisce la traversa e prende il rigore, spinge e difende senza sosta. BONUCCI - voto: 6,5 ...

Valencia-Juventus - i bianconeri vincono ma Ronaldo stecca. Il portoghese espulso (ingiustamente) dopo 30 minuti : Alla Juventus sono serviti due rigori imparabili di Miralem Pjanic e una prodezza di Szczesny che, al ’95, ha neutralizzato il penalty di Parejo per espugnare il Mestalla di Valencia. Due gol che regalano ai bianconeri i primi tre punti nel girone e danno il via alla corsa della squadra di Massimiliano Allegri verso la fase a eliminazione della Champion’s League. Ma la partita di mercoledì sera era attesa anche come l’esordio ...

Juventus - Allegri : "Spiace perdere Ronaldo - serve VAR in Europa"/ 0-2 sul Valencia : "Vittoria meritata" : Juventus, Allegri: "Spiace perdere Ronaldo, serve VAR in Europa". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo lo 0-2 sul Valencia: "Vittoria meritata".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Valencia-Juventus - bianconeri minacciosi : Nedved aspetta Brych nello spogliatoio! : Valencia-Juventus – Si è conclusa con il botto la prima giornata della fase a gironi di Champions League, successo della Juventus che ha avuto la meglio del Valencia con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutta reazione di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha preso per il capelli Murillo, espulsione che può essere considerata giusta, il calciatore adesso rischia anche tre giornate di squalifica. ...

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

VIDEO / Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol. Allegri esalta la squadra (Champions League) : VIDEO Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:31:00 GMT)