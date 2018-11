raisport.rai

: RT @DiMarzio: #GenoaSampdoria | L'analisi di Ivan #Juric dopo il pareggio nel derby: 'Questa squadra mi dà soddisfazioni' ???? - PisuDavi : RT @DiMarzio: #GenoaSampdoria | L'analisi di Ivan #Juric dopo il pareggio nel derby: 'Questa squadra mi dà soddisfazioni' ???? - DSportiva : #GenoaSamp #Juric 'un pareggio che ci va stretto...Però una grande prestazione. La mia espulsione un po' immeritata… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) 'Unche ci sta? Si', brucia molto. Abbiamo subito un solo tiro in porta . C'è grande rammarico per non aver vinto un derby nonostante le numerose occasioni'. Queste le parole di Ivan ...