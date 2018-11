Juncker-Conte | cena inutile tra due presidenti dimezzati

Manovra - Conte abbraccia Juncker : : Teleborsa, - Italia e Ue fanno le prove generali di pace. L'obiettivo dichiarato è evitare il muro contro muro che non gioverebbe a nessuno. Allo stato attuale, ancora lunga la strada per trovare una ...

Juncker duro : “Procedura inevitabile”. Ma Conte insiste : “Passi in avanti” : «Non è stato un incontro risolutivo» ammette Giuseppe Conte poco dopo le dieci di sera, al termine della cena con Jean-Claude Juncker. Anche perché dalla parte opposta del tavolo il presidente della Commissione, accompagnato da Pierre Moscovici e da Valdis Dombrovskis, gli ha fatto capire chiaramente che senza una modifica significativa della manov...

Conte e la cena con Juncker : «Dialogo per evitare la procedura - nessuna rinuncia» «Non litighiamo - We are friends» : video : Conte cena a Bruxelles con Tria, Juncker, Moscovici e Dombrovskis: «Spero che il dialogo eviti la procedura di infrazione»

Legge di Bilancio - l’Italia e l’Ue trattano. Juncker : “Avviciniamo posizioni”. Conte : “Abbassiamo i toni - ma nessuna rinuncia” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia con una cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Il faccia a faccia, tra una tartare di orata e una noce di vitello con funghi porcini, è durato due ore. Nel corso delle quali, ha spiegato il presidente del Consiglio ...

Incontro Juncker Conte : il reddito di cittadinanza non si farà : Si tratta del primo confronto dopo la seconda bocciatura della manovra. Potrebbe essere l’ultimo prima dell’avvio della procedura d’infrazione per

Manovra - Conte da Juncker : "Non litighiamo - we are friends" : "Non litighiamo, we are friends". Si è aperta con una battuta la cena a Bruxelles tra il premier italiano Giuseppe Conte e il ministro Giovanni Tria da una parte e Jean Claude Juncker e Pierre ...

Manovra - Conte : «Confronto con Juncker può evitare procedura di infrazione» : L'incontro ha ribadito l'apertura di un dialogo in un clima di rispetto reciproco, dobbiamo continuare a dialogare'. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa a Bruxelles dopo la cena con ...

Conte-Juncker - a cena tartare di orata - vitello ai funghi e gelato alla meringa : tartare di orata e carne di vitello nel menù della cena al Palais Berlaymont di Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker, il vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari Economici Pier Moscovici. È quanto ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Manovra - Conte da Juncker per strappare una procedura «morbida» sul debito. «Aperto un dialogo» : We are friends», ha detto sorridendo il premier italiano accolto dal presidente Juncker nella sede della Commissione europea prima di una cena a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia ...

Bruxelles - due ore di incontro Conte-Juncker |Il premier : "Dialogo - ma no rinunce dall'ItaliaConfido di evitare la procedura d'infrazione" : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Il premier: "Non si è discusso di saldi finali" e nemmeno c'è stata "alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo.