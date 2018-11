J League | Podolski perde la testa dopo il pari subito dal Vissel Kobe | gol del portiere

Clamoroso in J League : Iniesta e Podolski coinvolti in un’incredibile rissa [VIDEO] : Scene incredibili in J League: Iniesta e Podolski coinvolti in un’incredibile rissa durante la sfida tra Shimizu S. Pulse e Vissel Kobe Davvero incredibile quanto accaduto nella sfida di J League tra Shimizu S. Pulse e Vissel Kobe. Momenti di tensione dopo il gol del pareggio dei padroni di casa segnato dal portiere al 14° minuto di recupero. Innervosito dall’incredibile pareggio, il giocatore Wellington Luís de Sousa è stato ...

