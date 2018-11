Scherma. Cdm - Italia ancora sul podio : A Berna infatti l'Italia conquista il secondo posto nella tappa d'esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile, mentre ad Algeri l'ItalFioretto femminile sale sul terzo ...

Violenza sulle donne - Mattarella : 'In Italia ancora troppi casi e poche denunce : 'Nel nostro Paese il fenomeno della Violenza sulle donne è ancora tragicamente alto e la sua denuncia ancora troppo reticente . Si devono, quindi, favorire le condizioni migliori per superare questo ...

Nuoto salvamento - Mondiale 2018 Adelaide. Ancora un oro per l’Italia : Lucrezia Fabretti trionfa fra le Youth : Giornata conclusiva per i Mondiali di salvamento per nazionali di Adelaide e la notizia di oggi per gli azzurri è l’oro conquistato in piscina da Lucrezia Fabretti. La primatista Mondiale assoluta vince il manichino con pinne in 51”31, appena sei decimi sopra il suo primato Mondiale. Da citare anche il record Mondiale Youth di Lani Pallister, che dopo quello del misto si prende anche quello dei 200 superlifesaver in 2’24”19. Assoluta dominatrice ...

Mattarella : "In Italia ancora troppa violenza sulle donne - e le denunce sono poche" : In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il messaggio del Capo dello Stato. Su Facebook interviene anche il premier Conte: "Nei primi dieci mesi di quest'anno 106 vittime di femminicidio, una ogni 72 ore"

Ramazzotti lancia un disco mondiale : 'La mia sfida è cambiare ancora la musica Italiana' : Eros Ramazzotti è tornato. Venerdì 23 novembre esce il suo nuovo album di inediti, Vita ce n'è, dedicato a Pino Daniele che sarà in vendita in cento paesi con 14 nuove canzoni di grandi autori. L'...

Pattinaggio Artistico : Carolina Kostner ancora infortunata. C’è la rinuncia ai Campionati Italiani : Carolina Kostner salterà i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico, in programma il 15-16 Dicembre a Trento. La gardenese non ha ancora recuperato dall’infortunio all’anca e al tendine del qaudricipite femorale e dunque non potrà andare a caccia del decimo titolo nazionale della carriera. Il bronzo olimpico di Sochi 2014 ha dovuto saltare in questa stagione il Grand Prix di Helsinki e anche quello di Grenoble di questo fine ...