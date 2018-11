Irama concerto | dedica speciale a Giulia De Lellis

Un esclusivo concerto di Irama a Monza con l’edizione deluxe di Giovani : come partecipare : Con l'edizione deluxe dell'album Giovani si assiste al concerto di Irama a Monza in programma per il prossimo 21 dicembre. L'artista, vincitore di Amici di Maria De Filippi, è atteso in concerto a Monza prima di Natale e ad accedere all'evento attraverso un accredito speciale saranno i fan in possesso della versione deluxe dell'album Giovani, disponibile su Amazon. Solo Amazon vende la nuova versione del disco di Irama che, oltre all'album ...

Un contest per un concerto privato con Irama - come partecipare con Spotify : Irama tornerà il 19 ottobre dopo la vittoria ad Amici e un anno pieno di impegni e successi. Il suo nuovo album si intitola Giovani ed è un modo, come lui stesso ha rivelato sul suo profilo instagram, per tirare fuori i diversi stili musicali spaziando tra i generi pur mantenendo la propria identità. Tutto pronto anche per la prima parte dell’instore tour che seguirà l’uscita del nuovo lavoro, a partire da Roma il 19 ottobre, proprio il giorno ...

Pack per Irama a 500 euro - quando un concerto al Forum di Assago diventa un danno all’immagine : Un biglietto nel settore del parterre non numerato costa 28,75 euro e in caso di biglietto numerato la cifra da pagare arriva ad un massimo di 46 euro per un posto nei settori della tribuna parterre o della tribuna gold del primo anello eppure i prezzi per il concerto di Irama al Forum di Assago (Milano) fanno in parte ridere, in parte sgranare gli occhi: sono quelli per i pacchetti VIP che includono la possibilità di scattare una foto con ...

Irama/ Video - platea impazzita a Milano : il primo concerto è già sold out (Wind Summer Festival 2018) : IRAMA, il 2018 è stato sicuramente l'anno del grande riscatto per questo giovanissimo artista. Tornerà ancora una volta sul palcoscenico stasera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:37:00 GMT)