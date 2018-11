iPhone 8 con Wind offerta per i clienti

iPhone : le 10 funzioni nascoste che forse non conosci : 10- iPhone funzioni nascoste Ingrandire ciò che vede la telecamera Tra le funzioni iPhone che forse non tutti conoscono, c'è la possibilità di ingrandire le immagini del mondo reale può rivelarsi ...

Apple è alle prese con un imprevisto : gli ultimi iPhone non vendono quanto sperato : Altro giorno, altra brutta notizia per Apple. Questa volta i cattivi segnali arrivano da est. Foxconn, il principale assemblatore di iPhone, taglierà i costi di 20 miliardi di yuan, quasi 3 miliardi ...

Sconto totale sul volantino Mediaworld Black Friday : Huawei P20 Pro - Mate 20 Lite e iPhone XS veri affari : Quanto è davvero conveniente il volantino Mediaworld Black Friday in partenza oggi 22 e valido fino a domenica 25 novembre? Le occasioni nei negozi fisici della catena di elettronica non mancano e senz'altro riguardano tre smartphone: il Huawei P20 Pro, il Huawei Mate 20 Lite ma pure l'iPhone XS. Partiamo dalla promozione speciale dedicata al Huawei P20 Pro e ben in evidenza sul volantino Mediaworld Black Friday: il top di gamma da 6 GB di ...

Come leggere QR Code con iPhone : Il codice QR viene applicato ormai su diversi prodotti per conoscere in maniera dettagliata tutte le informazioni oppure permettono di accedere velocemente a dei link di siti Web. In questa guida odierna scopriremo insieme Come leggi di più...

iPhone - un trucco per muovere il cursore/ Correzione dei testi più facili con l'opzione touchpad - IlSussidiario.net : iPhone, un trucco per muovere il cursore: Correzione dei testi più facili con l'opzione touchpad, ci si può muovere liberamente sulle frasi

Prezzo iPhone X impareggiabile con il Black Friday Mediaworld il 20 novembre : Apple lancia i suoi sconti : Incredibile ma vero, il Black Friday Mediaworld (o meglio il suo anticipo) di oggi 20 novembre ha come device d'eccezione l'iPhone X ad un Prezzo molto competitivo: e a dirla tutta, un forte risparmio è garantito anche sugli iPad. I prodotti Apple che di solito non sono mai protagonisti di grandi offerte cominciano ad essere pure al centro dell'edizione 2018 della settimana di shopping pre-natalizio: il tutto mentre proprio da Cupertino è stata ...

Black Friday EBAY : iPhone XR (749€) - Mate 20 (579€) - console - fotografia - PC e tanto altro! : Il noto e-commerce EBAY non poteva di certo mancare all’appello anche per questo Black Friday Amazon 2018 con offerte incredibili e mirate proprio sull’elettronica.. e non solo! Ecco dunque tutte le offerte – aggiornate ogni giorno – leggi di più...

iPhone X : vulnerabilità consente il recupero delle immagini cancellate dagli utenti : Cancellare la “prova” è solitamente l’azione consigliata quando il nostro smartphone contiene immagini compromettenti. Normalmente, eliminare quelle foto (o peggio) genera sollievo per coloro che potrebbero essere danneggiati da esse o trarne davvero pochi benefici. A leggi di più...

Novità Black Friday Amazon 2018 con le offerte su iPhone in vetrina - su cosa puntare : Diciamoci la verità, questo Black Friday 2018 potrebbe fare davvero la differenza con le offerte per gli iPhone. Notizia di questi giorni è che Apple ha ampliato la sua vetrina di prodotti sullo store di Jeff Bezos, aumentando pure il numero di rivenditori autorizzati a vendere i suoi device. Una grande occasione per gli appassionati del brand di Cupertino che di certo nelle edizioni precedenti non hanno avuto di che risparmiare sul noto ...

Apple sta lavorando ad un iPhone con la fotocamera integrata nel display : In questo periodo si parla molto di fotocamere integrate nel display, soprattutto dopo che Samsung ha iniziato a studiare degli schermi OLED che permettono questa soluzione che dovrebbero debuttare su Galaxy S10. Apple non vuole leggi di più...

Apple anticipa la vendita di iPhone XR senza contratto - : Il fatto che siamo di fronte, probabilmente, a problematiche di richiesta del telefono, deriva dal fatto che se in molte parti del mondo, compresa l'Italia, gli iPhone vengono venduti sin da subito ...

Apple riconosce l’esistenza del problema “ghost touch” in alcuni iPhone X : iPhone X era lo smartphone più costoso fino all’avvento della versione 2019. E, soprattutto, lo è stato in 10 anni di storia di Apple. Ma il terminale che l’azienda di Cupertino ha venduto con successo con lo leggi di più...

iPhone ricondizionato : conviene acquistarlo? E dove? : Spesso, girando in rete alla ricerca di un nuovo iPhone, ci imbattiamo nei cosiddetti modelli ricondizionati. Solitamente il primo pensiero di un utente è “che fregatura, non mi fido”. Ebbene è qui che vi sbagliate! leggi di più...

Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9 con Prima di Ogni Cosa dopo l’addio all’iPhone (testo e video) : Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9: è il rapper italiano il protagonista della pubblicità dedicata al nuovo device Samsung, disponibile per l'acquisto. Fedez non è solo il volto dello spot ma firma anche la colonna sonora. La musica che accompagna il video è infatti Prima di Ogni Cosa, il suo nuovo singolo dedicato a Leone, il figlio avuto dalla fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il brano è stato presentato ...