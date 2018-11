Iole | Lino e i 3 500 in fila da Pane Quotidiano | «La pensione non basta» La città del

Maltempo Campania : vIolento nubifragio nella notte - allagamenti tra Avellino e Irpinia [GALLERY] : 1/6 Avellino ...

VIolenza contro le donne - il governo pensa a un bollino rosso per le denunce di stalking : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha annunciato una delle prossime iniziative che verrà portata in Cdm: "Come c'è il codice rosso al pronto soccorso, in caso di Violenza domestica e Violenza contro le donne, ci deve essere il codice rosso per intervenire prima che sia troppo tardi". Il bollino rosso, sui fascicoli dei magistrati, servirà a dare priorità ai casi di stalking.Continua a leggere

VIolenza donne : Salvini - bollino rosso : ANSA, - MILANO, 19 NOV - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in Cdm "il prima possibile" un intervento per introdurre un bollino rosso sulle denunce di ...

Pensioni - bluff grillino : bricIole per le minime : Le Pensioni sono sempre più al centro della agenda politica del governo. Tra le proposte grilline c'è quella che prevede l'innalzamento delle minime a 780 euro con una sforbiciata a quelle d'oro. Ma ...

Mamma trova un ago nel pannolino Pampers del figlIoletto - la denuncia su Facebook : Kayleigh Smith, una Mamma inglese di 30 anni, ha condiviso la sua esperienza sul suo profilo Facebook perché convinta che questo possa servire ad altre mamme come monito per ricordarsi sempre di controllare e di non dare nulla per scontato. L'azienda di pannolini ha contattato la signora.Continua a leggere

Avellino - picchia la moglie e vIolenta la figlia minorenne : arrestato pedofilo di 48 anni : Una vera e propria tragedia famigliare [VIDEO], riguardante il triste fenomeno di violenza fisica e sessuale nei confronti delle donne, si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di Solofra, dove un uomo di 48 anni è stato capace di picchiare dapprima sua moglie e poi di violentare la propria bambina minorenne. Un vero e proprio incubo che, secondo quanto riferiscono i media locali, si è ...