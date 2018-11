Io non sono un ‘gilet giallo’

Adulti e ragazzini non sono coetanei : Da ragazza guardavo ai genitori dei miei amici, se non proprio come vecchi decrepiti (visto l’età media in cui si facevano figli erano probabilmente più giovani di me adesso,) come persone facenti parte di un’altra vita, dimensione. In ogni caso gente con cui non avevo niente in comune. Gli amici dei miei figli non sembrano vederla così, o almeno, nei loro comportamenti non c’è niente che lo indichi. Interagiscono con me come ...

Consulta e Alto Adige/ 'Le città d'Italia non possono avere il nome straniero' : E proprio il ruolo eccessivo dello Stato - a partire appunto dall'economia - è l'altro fattore di debolezza della Francia in questo momento storico. Negli anni si è costruita una macchina pubblica ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Una vittoria che mi soddisfa : sono tranquilla e mi diverto” : Federica Brignone si è regalata una giornata da urlo vincendo il gigante di Killington e trionfando così per la nona vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana è stata semplicemente sublime sulle nevi statunitensi, ha pennellato una seconda manche da urlo e ha festeggiato meritatamente balzando anche al comando nella classifica di specialità. L’azzurra emana gioia da tutti i pori come traspare dalle ...

Diletta Leotta - i pantaloni sono troppo stretti : San Siro è sexy per Inter-Frosinone [VIDEO] : Diletta Leotta infiamma San Siro. Si avvicina sempre di più il terzo match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, nelle prime due partite successo dell’Udinese contro la Roma mentre altri tre punti per la Juventus contro la Spal grazie alle reti firmate da Cristiano Ronaldo e da Mario Mandzukic. Inter-Frosinone in diretta su DAZN e come al solito la grande protagonista è Diletta Leotta, la giornalista sportiva in ...

Verona - gli antiabortisti sono 120. Fiore : “Qui vogliamo una Vandea”. In 500 per il flash-mob di “non una di meno” : Gli antiabortisti hanno perso la battaglia dei numeri. Il corteo promosso da No 194, il movimento che vuole abolire la legge sull’aborto, ha raccolto a Verona circa 120 persone, tra cui una decina di Forza Nuova, che non hanno però esibito le loro bandiere. A Piazza Isolo e Piazza Santa Toscana si sono invece raccolte più di 500 persone, attorno al movimento Non una di meno e ad associazioni antifasciste. La giornata calda in riva ...

F1 – Vettel - la competitività delle Mercedes e l’ottimismo per la gara di domani : “non sono sorpreso! Ecco cosa ho detto al team” : Sebastian Vettel ottimista per il Gp di Abu Dhabi di domani pomeriggio: le parole del tedesco della Ferrari dopo le ultime qualifiche della stagione 2018 di F1 Lewis Hamilton è il poleman del Gp di Abu Dhabi: il britannico della Mercedes chiude la stagione 2018 di F1 con un fantastico traguardo nell’ultima qualifica dell’anno. Alle spalle del campione del mondo il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre si è dovuto ...

Pechino Express 2018 - Patrizia Rossetti a Blogo : "non mi aspettavo di vincere. Mi sono sentita trascurata dalla tv. Rete 4? non ci trovo nulla di nuovo". E intanto sogna Sanremo ... : sono state le icone del piccolo schermo anni '80/'90 Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta ad aggiudicarsi l'edizione 2018 di Pechino Express, il docu-reality di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca, che per l'occasione ha portato i concorrenti nel Continente Nero. La coppia, denominata Le Signore della TV, ha battuto Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti), mentre la medaglia di bronzo è andata a Rachele Fogar e Linda ...

Btp-Italia - i titoli di Stato non sono sicuri per legge. Lo sappiamo dal 2012 : Giovedì si è chiuso il collocamento del BTP Italia di cui avevamo anticipato il probabile fallimento. È Stato infatti il secondo peggior risultato di sempre con una raccolta di soli 2,1 miliardi di euro contro i 7,7 miliardi dell’ultima emissione. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, c’è stata scarsa appetibilità di fronte alla emissione di un titolo di Stato da parte degli investitori istituzionali (1,3 miliardi) e ancor di più ...

non sono più gli All Blacks di una volta : ... circa 5-600.000 euro, si è arrivati a pensare che il ministero delle Finanze del paese possa finanziare gli All Blacks per salvare un patrimonio del paese, il numero 10, migliore giocatore del mondo ...

non sono più gli All Blacks di una volta : Gli All Blacks dal 2009 sono in testa al world ranking, nonostante la sconfitta a Dublino dello scorso weekend, hanno vinto le ultime due edizioni della Coppa del Mondo e sei degli ultimi sette Championship, il torneo delle Quattro Nazioni dell’emisfero sud, con Australia, Sudafrica e Argentina. Per

Conte pronto al round con Juncker : 'non sono preoccupato ma vigilerò : 'La nostra porta resta aperta, è nell'interesse di tutti continuare a dialogare per cercare soluzioni comuni' scrive il commissario Ue, alla vigilia dell'incontro tra il presidente della Commissione ...

Salvini duro con Moscovici : 'Italiani non sono accattoni - gli pagano lo stipendio' : Lega e Movimento Cinque Stelle, nelle ultime settimane, hanno conosciuto anche momenti di tensione. Fasi in cui le divergenze d'opinione di due partiti fortemente eterogenei sono venuti a galla, dando adite a previsioni persino apocalittiche per il governo Conte. C'è però un fronte su cui la maggioranza continua ad essere fortemente unita ed è quello che porta alle frizioni con l'Europa che chiede neanche troppo velatamente di rivedere la ...

Ibrahimovic - 'Io sono il calcio'/ 'Milan? non dico di no. Dov'era Dio quando è morto mio fratello?' - IlSussidiario.net : Zlatan Ibrahimovic' torna nelle librerie edito da Rizzoli con 'Io sono il calcio'. Un titolo sobrio come lo è il personaggio che racconta.

Pokémon GO non ne vuole sapere di passare di moda : sono ancora 5 milioni i giocatori attivi : Pokémon GO, dal giorno del suo lancio avvenuto il 15 luglio 2016, ha vissuto momenti di estrema popolarità diventando un vero e proprio trend, sia tra giocatori hardcore che tra giocatori prettamente casual.Nonostante siano passati più di due anni dal suo arrivo su piattaforme iOS e Android, sembra che Pokémon GO non abbia la minima intenzione di scomparire dalle classifiche delle app più giocate su dispositivi mobile. Stando a quanto afferma ...