' Io e mio fratello fra cinema e musica' Stefania Sandrelli e quei legami che non si

Grande Fratello Vip - Merola : “Il mio voto influenzato” - Silvestrin? Bullo e violento : Valerio Merola contro Enrico Silvestrin: “Il pubblico lo ha voluto punire per il suo atteggiamento omofobo” Valerio Merola ed Enrico Silvestrin non hanno particolarmente legato durante il Grande Fratello Vip. I due, sia dentro che la Casa che fuori, si sono ampiamente scontrati, facendosi coinvolgere in discussioni che poi sono sfociati in veri e propri […] L'articolo Grande Fratello Vip, Merola: “Il mio voto ...

Raffaello Tonon si commuove a Rivelo : “Luca Onestini è mio fratello” : Intervista Rivelo a Raffaello Tonon: si commuove parlando di Luca Onestini Raffaello Tonon è stato l’ultimo ospite di Rivelo. Lorella Boccia è riuscita, con delle domande precise, ad avere delle importanti confessioni da lui. Ha parlato del perché non ha partecipato al matrimonio di Daniele Bossari, di Luca Onestini (il suo inseparabile amico) e del […] L'articolo Raffaello Tonon si commuove a Rivelo: “Luca Onestini è mio ...

Aguero - capelli bianchi come Ravanelli : 'L'ho fatto per una scommessa con mio fratello - ma sono più bello io' : Un attaccante di platino. E non solo per i valori tecnici e per i numeri registrati sul campo, con 210 reti in 307 partite giocate con il Manchester City dal 2012 ad oggi. Nel derby giocato e vinto ...

Carlo Torlonia : “Le statue - mio fratello e le colpe di papà. Così ho salvato il patrimonio Torlonia” : Carlo Torlonia è il nuovo principe della casata dopo la morte del padre Alessandro, un anno fa. Una proverbiale riservatezza, tanto che non si conoscono sue fotografie pubbliche. «E preferirei continuare Così», dice. Anche se oggi eccezionalmente accetta di parlare dopo che la storia della lite ereditaria di famiglia è apparsa sulle prime pagine de...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo si confessa : «L'ospedale psichiatrico a 13 anni - poi il seminario. Ora il mio fidanzato ama un altro» : Sono stato lì ma piangevo e non stavo bene: mi hanno mandato in seminario per non farmi avere nessun contatto col mondo. È stata una Grande sofferenza, anche perché allora non si parlava ...

Marco Carta : "mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" : Marco Carta, ospite oggi a Vieni da me, si è raccontato a Caterina Balivo attraverso le canzoni dell’’intervista musicale’.prosegui la letturaMarco Carta: "Mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 16:20.

Zlatan Ibrahimovic : Se credo in Dio? Dov'era quando è morto mio fratello? I miei figli non li lascio vincere - devono guadagnarselo : 20 anni di strepitosa carriera meritano di essere celebrati e omaggiati. Se poi ti chiami Zlatan Ibrahimovic, il minimo è farlo con un libro dal titolo "Io sono il calcio". E infatti il campione svedese e attaccante 37enne che ha sempre detto di non aver bisogno di un soprannome per fare paura si è preso il tempo per fare proprio questo: ripercorrere le tappe della sua carriera.--Come ha raccontato in un intervista a Vanity Fair, se il primo ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone smaschera gli autori : "Dovevo riaccendere gli animi - era il mio compito" : Il giornalista e accademico romano chiamato nella terza edizione del reality con un preciso intento.

Domenica Live - Ivana Icardi : "Parlo a mio fratello Mauro ma lui non mi risponde" : Ivana Icardi è stata ospite di Domenica Live. La sorella del calciatore ha raccontato di non aver buoni rapporti con Wanda Nara, al compagna del fratello. La ragazza, seconda classificata al Grande fratello argentino, ha ribadito a Barbara d'Urso diversi problemi nel legame col calciatore e la cognata.prosegui la letturaDomenica Live, Ivana Icardi: "Parlo a mio fratello Mauro ma lui non mi risponde" pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre ...