Inter | obiettivo Pogba | affare da 200 milioni di euro tra ingaggio e cartellino

Var - Rizzoli : 'Obiettivo è eliminare gli errori chiari. Benatia-Higuain? Interpretazione personale' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Inter - Andersen sarebbe il primo obiettivo per la difesa (RUMORS) : Una delle rivelazioni del campionato italiano, in questa prima parte della stagione, è stato sicuramente il centrale danese della Sampdoria, Joachim Andersen. Arrivato nell'estate del 2017 dal Twente, il giocatore, dopo un anno di apprendistato, in questa stagione si è preso il posto da titolare fisso nell'undici di Marco Giampaolo, che lo ha sempre schierato nelle dodici partite di campionato disputate fino a questo momento. Prestazioni che non ...

Calciomercato Inter - rinnovo vicino per un obiettivo dei nerazzurri : Sembrava potersi liberare a zero la prossima estate, ma adesso il suo agente, Mino Raiola, sarebbe vicino all’accordo con il Paris Saint Germain per il rinnovo del suo assistito. Stiamo parlando di Alphonse Areola, portiere classe ’93 nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. Il francese, campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, nelle scorse settimane aveva fatto trapelare il proprio disappunto per non ...

Inter - Martial è il primo obiettivo di Ausilio per l'estate (RUMORS) : Con la sosta per le Nazionali le varie società possono tirare le somme al termine di questa prima parte della stagione. Un'annata sicuramente positiva fino a questo momento per l'Inter, terza in campionato a venticinque punti e seconda nel girone Champions, ad un punto dalla qualificazione agli ottavi. L'ultima partita, persa malamente contro l'Atalanta, però, ha messo in evidenza ancora qualche carenza all'Interno della rosa a disposizione del ...

Inter - il piano di Suning e Marotta : Martial primo obiettivo (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai si può dire che Giuseppe Marotta sta per diventare un nuovo dirigente dell'Inter. Resta da stabilire il ruolo che ricoprirà l'ex amministratore delegato della Juventus, il quale ha annunciato il suo addio alla società bianconera dopo il big-match vinto contro il Napoli. Al momento si parla di accordo triennale tra il dirigente varesino e il club milanese, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 ...

Atalanta - Gasperini a tutto tondo : “Obiettivo Champions? Ci proviamo. Sull’Inter…” : Ha demolito l’Inter con la sua Atalanta nell’ultimo turno di campionato e adesso, dopo quattro vittorie consecutive, Gasperini non vuole fermarsi. Il tecnico è uno che non si accontenta, che punta ad alzare sempre l’asticella, come ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati c’è naturalmente spazio per l’Inter, che ha allenato senza troppa fortuna per un breve periodo. ...

Calciomercato Inter - Mancini obiettivo alla portata : Parliamo di Gianluca Mancini , che con l' Atalanta ha contribuito a mettere al tappeto l' Inter - suo il gol, di testa, del 2-1 orobico - e che, stando a 'La Gazzetta dello Sport', ieri ha davvero ...

Inter - a gennaio obiettivo Modric e asse di mercato con Mendes (Rumors) : L'Inter non guarda soltanto al campo, con il match in programma domenica alle 12:30 contro l'Atalanta [VIDEO] allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, valido per la dodicesima giornata di campionato. La societa' nerazzurra, infatti, sara' tra quelle che si muoveranno nella prossima finestra di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club meneghino vuole ...

Inter - nuovo obiettivo : più gol dalla distanza : Ed è forse proprio dal Ninja che Spalletti - ma tutto il mondo Inter - si aspetta un qualcosa in più, e non solo sul piano realizzativo. Radja ha segnato tre gol in stagione: due in campionato, a ...

Inter - Andersen primo obiettivo per la difesa : il club prepara l'offerta (RUMORS) : Una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato della Sampdoria è sicuramente il centrale danese, classe 1996, Joachim Andersen. Il giocatore è stato schierato a sorpresa come titolare nelle prime partite da Marco Giampaolo a causa delle non perfette condizioni fisiche di Lorenzo Tonelli. Il giocatore non ha deluso le attese ed ha disputato le dieci partite di campionato disputate fino ad ora. Prestazioni che non sono passate ...

Inter - Malcom primo obiettivo per gennaio : Inter– Una striscia di vittorie consecutive in campionato che dura da 6 partite, il secondo posto nel girone di Champions blindato, con 5 punti di vantaggio sul Tottenham terzo, e una solidità di squadra che sembra finalmente essere stata raggiunta. Spalletti, così come tutti i tifosi, si stanno godendo un’Inter nuova, convincente come non la […] L'articolo Inter, Malcom primo obiettivo per gennaio proviene da Serie A News Calcio - ...

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : "Obiettivo essere il club più vincente al mondo" : Approvato il bilancio consolidato al 30 giugno, fatturato record e perdite ridotte. Marotta nel futuro? "Nessun contatto"

Inter - l'obiettivo numero uno è Barella : pronta l'offerta (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al match di questa sera contro il Barcellona [VIDEO], valido per la terza giornata di Champions League del gruppo B. Le due squadre sono a punteggio pieno, a sei punti, e, dunque, un risultato positivo potrebbe ipotecare il passaggio del turno. I dirigenti nerazzurri, però, stanno anche studiando le prossime mosse da attuare nelle sessioni di Calciomercato, a gennaio e giugno. Dirigenza che, tra l'altro, potrebbe ...

Derby non solo in campo - Inter e Milan si sfidano anche sul mercato : ecco l’obiettivo comune ai due club : Milan e Inter sono pronte a scatenare un’asta per Barella, giovane centrocampista del Cagliari già nel giro della Nazionale Domenica il Derby in campo, a gennaio quello sul mercato. Milan e Inter lavorano già in vista della finestra estiva, provando ad individuare i profili giusti per rinforzare le proprie rose. I due club Milanesi pare abbiano messo gli occhi entrambi su Nicolò Barella, giovane centrocampista del Cagliari arrivato ...