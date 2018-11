Inter | Milinkovic-Savic | sogno che potrebbe diventare realtà | Marotta prepara l' assalto

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) L'ha cominciato già a studiare la strategia di rafforzamento in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il vertice andato in scena a Nanchino tra i vertici di Suning, con in testa il patron, Jindong Zhang, e il prossimo amministratore delegato, Giuseppe, è servito non solo alle parti per conoscersi, ma anche per capire quali devono essere gli obiettivi da conseguire. E uno dei nomi in cima alla lista dell'ex amministratore delegato della Juventus è il centrocampista serbo della Lazio, Sergej, già cercato lo scorso anno, quando fu molto vicino ai bianconeri. Allora il patron, Claudio Lotito, non ne volle sapere di sedersi a trattare la sua cessione per meno di centocinquanta milioni di euro, ma le cosero cambiare in seguito, visto il rendimento che sta avendo il calciatore in questa prima parte della stagione.La trattativa per ...