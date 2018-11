Inter | il parere di Benitez sul pessimo post-Triplete | “papà Moratti non si staccò dai

sportfair

: A freddo e senza voler assolutizzare il giudizio sull'ottima prestazione di Keita di stasera, l'Inter senza Perisic… - franerazzurra60 : A freddo e senza voler assolutizzare il giudizio sull'ottima prestazione di Keita di stasera, l'Inter senza Perisic… - pecos1998 : RT @InterCM16: Oggi l’#Inter celebra #Recoba con un video contenente i suoi goal in maglia nerazzurra. Personalmente (@Filoribs ) ne sono s… - paoloalemao : @maumou72 Maurizio, sono opinioni. Verissimo. Per me, lui è quello che ha fatto fare lo scatto di qualità allo spog… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Rafasi è seduto sulla panchina dell’dopo l’era Mourinho, un momento non certo semplice da gestire per il tecnico spagnolo Rafaha avuto un trascorso non certo positivo all’. Una militanza molto breve, in un momento complesso dopo aver vinto tutto con Mourinho in panchina. Ilè stato difficile da gestire ed ha causato non pochi problemi al club nerazzurro negli anni successivi.ha parlato dell’eraista ai microfoni della Gazzetta dello sport: “Abbiamo vinto due titoli, la Supercoppa italiana e il Mondale per club, è un buon risultato.resta un signore, ma è innamorato della suaed è troppo emotivo. Per i suoi giocatori dava tutto, poi bastava un risultato storto e s’innervosiva. Addio per colpa della vecchia guardia? Non è vero. Avevo l’appoggio di Zanetti, Cordoba, Milito, Walter ...