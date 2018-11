Inter | con Lautaro e Keita somigli al Napoli

“La partita di tutti”. Lo spot delle pallavoliste per la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre le giocatrici della pallavolo femminile italiana, tra cui le “azzurre” Paola Egonu e Cristina Chirichella, hanno preso recitato nello spot voluto da Palazzo Chigi “Ringrazio le testimonial di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso il claim #lapartitaditutti, punta sul valore della squadra. E ringrazio l’amministratore delegato ...

Le Iene - il premier Conte spiazza l’inviato : «Stasera sono io l’Intervistatore» – Video : Le Iene, Giuseppe Conte e Giulio Golia Scambio di battute a sorpresa tra Giulio Golia de Le Iene ed il premier Giuseppe Conte. L’inviato del programma di Italia1 ha fermato il Presidente del Consiglio a margine della sua visita a Napoli per sottoporgli una petizione su un emendamento al decreto sicurezza. Ma Conte, rompendo il protocollo, si è impossessato del microfono e ha insistito per essere lui a porre per primo uno domanda. Il fuori ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : il palinsesto di Premium Cinema : La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta avendo un eco importante nel nostro Paese. Soprattutto per quanto riguarda la decisioni delle emittenti nazionali di sostenere la campagna contro la violenza di genere. Il palinsesto di Premium Cinema del 25 novembre 2018 propone infatti un ciclo di film a tema: la sua risposta personale che mette al centro donne coraggiose ed in grado di opporsi ai loro aguzzini. Cinema Emotion, la ...

Scontri River-Boca - Maradona Interviene a gamba tesa sulla Federazione argentina : Il commento di Maradona in merito agli Scontri di ieri in occasione della finale di Copa Libertadores non si è fatto attendere Dopo i disordini che hanno costretto la Conmebol al rinvio del Superclasico tra River e Boca, non poteva certo mancare il commento di un ex illustre come Maradona. Il fenomeno argentino ha inveito contro Macri e la sua gestione della Federazione argentina: “Quello che è successo è deplorevole, il presidente ...

Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - Interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

Inter - le seconde linee fanno felice Spalletti : L'Inter e i paradossi, un binomio vincente. La storia insegna, i nerazzurri sono per antonomasia squadra pazza e anche contro il Frosinone, nonostante il successo finale, 3-0,, la vita se la sono ...

Milano - morì per un Intervento estetico : condanne definitive a tre medici : Milano, 25 novembre 2018 - Era un banale intervento estetico alle palpebre ma Rosa Angela Lavorgna , infermiera di 46 anni dell' ospedale Maggiore di Lodi, morì a causa di un dosaggio troppo elevato ...

25 Novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...

Interconnessioni tra identità - arte contemporanea e tradizione nel progetto di residenza di Tersicorea a Settimo San Pietro : ... studi, proiezioni, laboratori, anteprime, spettacoli, con uno sguardo particolare ai bambini delle scuole primarie ed elementari.

Le Iene : anticipazioni 25 novembre - Intervista al premier Conte : Le Iene anticipazioni 25 novembre – Ritorna il programma di Italia 1 nella prima serata di domenica, grazie alla guida di Nadia Toffa, Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia. Al centro della puntata l’intervista al premier Conte ad opera di Golia per parlare di accoglienza e migranti. Le anticipazioni de Le Iene annunciano anche un nuovo intervento di Maurizio Lastrico con il suo monologo Pregiudizio Universale. Le Iene ...

L’Inter travolge i ciociari e aggancia il Napoli al secondo posto : Doppietta di Keita e rete di Lautaro Martinez. I panchinari dell’Inter rispondono presente alla chiamata di mister Spalletti. Sono loro

L’Inter cala il tris - tutto facile contro il Frosinone : giornata di grazia per Keita - in gol anche Lautaro [FOTO] : 1/20 Spada/LaPresse ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Ust Cisl Magna Graecia : lotta di civiltà : Mettendo in campo tutte le iniziative possibili per impedire il perpetrarsi di casi che, tutti i giorni, la cronaca ci propone. Le notizie sui femminicidi arrivano nelle case degli italiani come ...

Tottenham-Chelsea - Sarri : 'Partita scadente - sconfitta meritata. L'Inter non dovrà sbagliare l'approccio' : Il Tottenham spezza l'incantesimo Sarri, interrompe il record dell'allenatore italiano imponendogli la prima sconfitta in Premier League e lancia un messaggio alL'Inter in vista della partita di ...