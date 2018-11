Inter | a Londra missione ottavi | ma Vrsaljko non ce la fa

Londra : amplia il rialzo Micro Focus International : Prepotente rialzo per Micro Focus International , che mostra una salita bruciante del 3,71% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 .

Inter : De Vrij - batteremo Spurs a Londra : La doppia sfida con il Barcellona può insegnare tanto perché è una delle migliori squadre del mondo. Mi aspettavo delle partite del genere, li conosco, sono fortissimi ma è bello giocarci contro per ...

Londra : profondo rosso per Intertek : Retrocede molto Intertek , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,85%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Londra : senza freni Croda International : Protagonista Croda International , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Croda International evidenzia un andamento più ...

Londra : Micro Focus International in forte discesa : Retrocede molto Micro Focus International , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,65%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia ...

Londra : Intercontinental Hotels si muove verso il basso : Retrocede molto Intercontinental Hotels , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,70%. Lo scenario su base settimanale di Intercontinental Hotels rileva un allentamento della curva ...

Assange potrà nuovamente usare Internet e ricevere ospiti nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra - dice AP : Secondo AP, l’Ecuador ha interrotto la condizione di isolamento a cui da marzo era costretto Julian Assange, ospite dal 2012 dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra per sfuggire a un mandato di arresto delle autorità britanniche. Lo scorso marzo, dopo che Assange The post Assange potrà nuovamente usare internet e ricevere ospiti nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra, dice AP appeared first on Il Post.

Inter - la grinta di Handanovic e la voglia di Spalletti : in Olanda con un occhio a Londra : Dopo un avvio di campionato sotto le aspettative per l’Inter di Spalletti, è finalmente arrivato il riscatto. Il PSV, da affrontare questa sera in Champions League, darà altre risposte sullo stato di condizione dei neroazzurri che hanno iniziato il ciclo positivo proprio nella massima competizione europea, battendo il Tottenham in una rimonta last minute. E’ […] L'articolo Inter, la grinta di Handanovic e la voglia di ...

Londra : scambi in positivo per Croda International : Bene Croda International , con un rialzo dell'1,85%. L'andamento di Croda International nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...