Insigne e Mertens influenzano il Napoli | nel bene e nel male

(Di domenica 25 novembre 2018) Oltre la finalizzazione Succede. Succede di pareggiare con l’ultima in classifica, in casa. E succede che ti tradiscano i tuoi migliori calciatori, quelli che magari non ti aspettano., ma soprattutto Dries, l’uomo più in forma. Tornando a Lorenzo, va detto che il tiro sul palo grida vendetta, nel senso che in caso di gol – quindi di tiro cinque-sette centimetri più a sinistra – avremmo parlato tutti dell’ennesima perla di una stagione fantastica. Ma questo, se vuoi, è il destino tragico degli attaccanti. Attaccati ai gol, per usare una sorta di anafora.Ma noi vogliamo andare proprio oltre questo punto del gol-non gol, e analizzare un altro punto. Ovvero: quandonon sono al massimo, ilne esce ridimensionato. E grazie, penserete voi. Sono i migliori calciatori a disposizione di Ancelotti, almeno in attacco. Ci sta, ...