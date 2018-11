Insight | il primo esploratore robotico in arrivo su Marte

ideegreen

(Di domenica 25 novembre 2018)Ilsviluppato dalla NASA per studiare in profondità lo “spazio interno” del pianeta rosso è quasi giunto alla fine del suo viaggio, durato circa sei mesi. Ad affiancarlo anche due mini-veicoli spaziali chiamati Mars Cube One (MarCO) che trasmetterano sulla Terra i dati provenienti dain tempo reale.L’atterraggio è previsto per il 26 novembre 2018 intorno alle 20.40 (ora italiana) e sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le fasi di atterraggio!(altro…): ilinsuIdee Green.