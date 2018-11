Inquinamento nel Fiume Sacco | esposto di Legambiente

Inquinamento : trovata balena morta con 6 kg di plastica nello stomaco : Inquinamento - E di pochi giorni fa la notizia del ritrovamento di un cetaceo spiaggiato vicino al parco naturale di Wakatobi, in Indonesia. Nel suo stomaco sono stati rinvenuti: un migliaio di pezzi...

Tap - che cosa succede nel cantiere sotto inchiesta per Inquinamento : Raffica di perquisizioni dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico: gli atti sequestrati a disposizione dei magistrati...

Inquinamento - non è un problema solo nelle città : le zone più "a rischio" in Italia : Nel 2018 sono già 11 le città Italiane "fuorilegge", ma anche dalle zone rurali non arrivano buone notizie: quali sono le...

Spazio - Russia : nel 2022 il lancio di 4 satelliti in grado di monitorare l’Inquinamento ambientale e le emergenze naturali : L’agenzia spaziale russa Roscosmos intende lanciare in orbita 2 satelliti di rilevamento terrestre remoto Resur-P nel 2020 e nel 2021, e 4 satelliti Resurs-PM tra il 2022 e il 2025: lo riporta Ria Novosti. In particolare, i Resurs-P possono fotografare oggetti nello Spazio da una distanza di 400-500 km. I satelliti di nuova generazione Resurs-PM, invece, possono creare e aggiornare mappe tipografiche, monitorare l’inquinamento ...

Smog - quasi quattro milioni di persone in Europa vivono in aree ad alto Inquinamento. Il 95% è nel Nord Italia : Il nostro Paese è al primo posto in Europa per morti da biossido di azoto (20.500 vittime) e per l’ozono (3.200) e al secondo posto per i decessi causati dall’inquinamento da Pm2.5 (60.600 i decessi). Per capire meglio le cause e le proporzioni del problema nel nostro Paese, basta una percentuale: in tutto il Vecchio Continente ci sono 3,9 milioni di persone che abitano in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei ...

Ambiente - Trump : Inquinamento nel Pacifico? Colpa di Cina e Giappone : “Ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti vengono buttanti nei nostri begli oceani da molti Paesi del mondo. Questi includono la Cina, il Giappone, e molti, molti Paesi“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, a margine della firma di una legge per contenere l’inquinamento marittimo, chiamata “Save Our Seas Act“. Secondo l’agenzia di stampa Kyodo Trump ha sostenuto che una ...

Trasporti - Uecoop : nel 2018 +12% furgoni anti Inquinamento : Roma, 1 ott., askanews, - Aumenta la diffusione di veicoli commerciali non inquinanti. Nel 2018, infatti, sono cresciuti del 12% i veicoli commerciali anti inquinamento con motori ibridi, elettrici, a ...