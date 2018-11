Infortunio Rafinha | rottura del crociato | salta il ritorno in Italia

calcioweb.eu

: ??#Barcellona, grave infortunio per #Rafinha: stagione finita ?? - DiMarzio : ??#Barcellona, grave infortunio per #Rafinha: stagione finita ?? - 85Francicatta85 : RT @DiMarzio: ??#Barcellona, grave infortunio per #Rafinha: stagione finita ?? - CataldoPir : Mi dispiace tantissimo per #Rafinha non ci voleva proprio questo infortunio. Lo reputo ancora come se fosse un gioc… -

(Di domenica 25 novembre 2018)– Brutte notizie per il calciatore ex Inter, il centrocampista ha riportato ladelanteriore del ginocchio sinistro. Per il calciatore stagione finita, brutta notizia soprattutto per lo spagnolo naturalizzato brasiliano,infatti ilin, nelle ultime settimane erano circolate voci su un interesse proprio dell’Inter, della Roma e della Lazio.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodelilinCalcioWeb.