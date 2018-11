Infortunio Pellegrini | il centrocampista della Roma salterà la gara contro il Real Madrid

calcioweb.eu

: Infortunio #Pellegrini, il centrocampista della #Roma salterà la gara contro il #RealMadrid - CalcioWeb : Infortunio #Pellegrini, il centrocampista della #Roma salterà la gara contro il #RealMadrid - TuttoCalcioNew5 : ?? AS Roma preoccupata per le condizioni di Lorenzo Pellegrini che rischia di saltare più di una partita Leggi l'ar… - blogstreetnews : [Fonte: calcionews24_com] Infortunio Pellegrini, peggiora la situazione: non solo Madrid, a rischio l’Inter! -

(Di domenica 25 novembre 2018)– Il, che ieri ha abbandonato il terreno di gioco del “Friuli” prima del fischio finale, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori. Per questo motivo il numero 7 giallorossola partita decisiva di Champions Leagueil. Un bel problema per Di Francesco, che non ha abbondanza in quella zona del campo. Infatti, dato che Pastore non recupererà neanche e che a Perotti serve ancora tempo, la maglia da titolare dovrebbe toccare a Zaniolo, il quale tornerà a giocare da titolareildopo l’esordio dell’andata. Nel frattempo il tecnico si augura cheriesca a recuperare per domenica, quando all’Olimpico arriverà l’Inter dell’ex Spalletti. Al momento non si possono fare previsioni, ma non sarà facile averlo in perfette condizioni tra una ...