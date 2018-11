Incidente Michele Bravi | indagato per omicidio stradale Il suo legale contesta la

Michele Bravi coinvolto in un Incidente mortale. Verissimo non trasmette l’intervista già registrata : Michele Bravi Michele Bravi, vincitore di X Factor 7, è stato coinvolto lo scorso giovedì 22 novembre in un incidente stradale mortale a Milano. Come riportato dalle agenzie di stampa, il cantante 23enne guidava una BMW di un servizio di car sharing quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una motociclista di 60 anni a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata. La donna è purtroppo deceduta. Bravi, che ha espresso cordoglio per ...

Donna morta in Incidente - Michele Bravi indagato per omicidio stradale : "Sono sconvolto" : Milano, 25 novembre 2018 - Michele Bravi, giovedì sera alla guida della Bmw del car sharing Drive Now che ha provocato l'incidente costato la vita a Rosanna Ida Colia. Stando alla ricostruzione della ...

Tragico Incidente per Michele Bravi : Ermal Meta lo sostituisce a Verissimo : incidente per Michele Bravi e sostituzione nella puntata di oggi di Verissimo. Questa giornata continua a regalare una serie di emozioni e di colpi al cuore al pubblico che da sempre segue una delle ugole d’ore dei talent e, in particolare, di X Factor. Michele Bravi è stato annunciato tra gli ospiti di Verissimo per presentare il suo libro ma così non è stato. Michele Bravi ANNULLA LE SUE PROSSIME DATE Dopo la registrazione di giovedì ...

Verissimo - cancellata l’intervista registrata a Michele Bravi prima dell’Incidente : Sabato 24 novembre insieme a Elisa, Leonardo Pieraccioni e Ivan Cattaneo avrebbe dovuto andare in onda a Verissimo l’intervista registrata mercoledì al cantante 23enne Michele Bravi. Ma la notizia delle ultime ore del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto l’ex vincitore di X Factor – ed ex tutor di Amici – e che ha provocato la morte di una donna di 58 anni ha modificato la programmazione. È proprio Mediaset che ...

Michele Bravi coinvolto in un grave Incidente : è morta una signora - annullati i concerti : Una tragica vicenda consumatasi pochi giorni fa ha sconvolto la vita di Michele Bravi, il cantante 23enne lanciato dal talent-show X Factor e protagonista del Festival di Sanremo nel 2017. Come riportato in queste ore dal "Corriere della Sera" e da altre testate giornalistiche, l'artista è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale che è costato la vita ad una donna 58enne. Il drammatico episodio si è verificato nella serata di ...

Dramma per Michele Bravi - coinvolto in un Incidente stradale mortale : Drammatico incidente stradale per Michele Bravi. Giovedì sera, attorno alle 20, il cantante vincitore della settima edizione di X Factor era alla guida di un’auto in car sharing, a Milano, quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. La motociclista è morta dopo essere stata portata in ospedale. Il cantante, 24 anni, rischia di essere indagato per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, ...

