Incidente in A26 | donna ubriaca in ospedale

Genova - Incidente in A26 : auto prende fuoco in galleria - morto carbonizzato il conducente : incidente mortale la scorsa notte a Genova in A26, tra Masone e Voltri in direzione Sud, all'interno della galleria Pietro Grosso. Il conducente di un’automobile, una Suzuki Vitara, ha perso il controllo per cause ancora da accertare e dopo avere sbattuto più volte contro i muri ha preso fuoco.Continua a leggere