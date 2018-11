Incidente a Porto Sant' Elpidio | due feriti nel frontale in via Mattei

Incidente in aeroporto a Parigi : urto tra 2 aerei in pista : Ieri due aerei si sono urtati in pista, nell’aeroporto Parigino di Roissy-Charles de Gaulle: lo ha reso noto Air France. “Si è verificato un leggero urto fra uno dei nostri aerei, un A330-200, e un aereo della compagnia Delta Air Lines, durante la fase di rullaggio sulla pista“, ha spiegato ad AFP un portavoce di Air France, confermando una informazione di Le Parisien. L’ala dell’aereo Delta ha toccato la coda ...