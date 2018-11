Incendi Usa | domate al 100% le fiamme in California

Usa : domati Incendi California - bilancio è 85 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Incendi : oltre 1000 i dispersi : 4.14 Ha superato quota mille il numero dei dispersi per gli incendi che hanno devastato la California. Lo hanno reso noto le autorità che hanno aggiornato il bilancio dei morti salito a 71. I resti di sei persone erano stati trovati mercoledì 14 novembre nella zona di Paradise,nella California settentrionale. Due vittime sono state rinvenuta nei pressi di Malibù.

La California è devastata dagli Incendi : stagione più lunga e distruttiva a causa dei cambiamenti climatici [VIDEO] : Mentre gli incendi continuano a infuriare alle estremità della California, le autorità rilasciano tristi statistiche: 29 morti solo nella California settentrionale a cui si aggiungono altre due vittime registrate nel sud dello stato per un bilancio totale di 31 morti e almeno 228 dispersi. 10 squadre di soccorso stanno lavorando a Paradise, città di 27.000 abitanti quasi completamente incenerita dalle fiamme, e nei suoi dintorni ai piedi della ...

Usa - grosso Incendio a Los Angeles : evacuata Malibù - Almeno nove morti : ... ammontano a decine di migliaia di dollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell'economia della California, ...

Incendi boschivi - conclusa la campagna estiva 2018 : 90% di richieste in meno rispetto al 2017 : Sono state 234 le richieste di concorso aereo trasmesse al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile nel corso della campagna estiva anti-Incendio boschivo 2018, iniziata il 15 giugno scorso e conclusa il 30 settembre. Siamo a circa il 90% in meno rispetto all’estate 2017, stagione che ha segnato un triste record negativo con 2227 richieste di intervento. Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle ...