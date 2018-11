Il sole artificiale cinese danneggerà il carbone e il petrolio

Fusione nucleare - il " sole artificiale" cinese ha raggiunto la temperatura record di 100 milioni di gradi : Il reattore cinese East può diventare sei volte più caldo del Sole: una condizione essenziale per il successo della Fusione nucleare

Fusione nucleare - il “sole artificiale” cinese ha raggiunto la temperatura record di 100 milioni di gradi : (immagine: Pixabay) Dopo la luna, ecco il sole artificiale made in China. Ma la vera notizia è che è oltre sei volte più caldo dell’originale: una condizione ritenuta essenziale per il successo del processo che ci consentirà di sfruttare l’energia derivante dalla Fusione nucleare. Un team di scienziati dell’Istituto cinese di fisica ha reso noto di essere riuscito a far raggiungere la temperatura record di 100 milioni di gradi ...