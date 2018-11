Il rinvio della Copa Libertadores 2018 | il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria

Il rinvio dellaCoppa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviata a data da destinarsi il ritorno della Finale di Coppa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

RIVER-BOCA JUNIORS - ASSALTATO BUS OSPITI : NUOVO rinvio FINALE/ Video - lesione della cornea per Perez e Lamardo - IlSussidiario.net : RIVER-BOCA JUNIORS, bus OSPITI attaccato: Video Copa Libertadores: NUOVO RINVIO FINALE, lesione alla cornea per due giocatori

Attaccato il bus del Boca : feriti due calciatori. Chiesto il rinvio della sfida : L'autobus che stava trasferendo i calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato Attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano ...

Coppa Libertadores - attaccato il bus del Boca : due calciatori feriti. Chiesto il rinvio della sfida : L'autobus che stava trasferendo i calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano ...

River Boca LIVE : risultato della finale di Copa Libertadores in diretta. Partita a rischio rinvio : ...25 24 nov Lacrimogeni contro tifosi, colpiti anche giocatori del Boca - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.it Vedi il video 'Lacrimogeni contro tifosi, colpiti anche giocatori del Boca' - Sky Sport ...

BioWare rassicura i fan di Anthem : non ci sarà alcun rinvio della data di uscita : Stando a un rumor emerso su Reddit, sembra che l'uscita di Anthem possa essere posticipata, ma non solo, infatti l'indiscrezione vorrebbe BioWare al lavoro sulla versione del gioco per la nuova PlayStation.La fonte, la stessa che ha anticipato l'assenza di Sony all'E3 2019, ha parlato di numerosi problemi per le versioni current gen di Anthem, quindi lo studio starebbe testando il titolo su PS5. Questo, dunque, porterebbe a un rinvio ...

Tria : «Niente rinvio per il debutto della fattura elettronica» : Nessun rinvio per il debutto dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fattura elettronica tra privati: lo ha confermato stamattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria con una affermazione esplicita: «Dal primo gennaio partirà la fatturazione elettronica obbligatoria». Al massimo si starebbero valutando possibili esclusioni per alcune ...

Dl Fisco - fonti : Nessun rinvio della fatturazione elettronica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ricorrenti DS 2011 : L’avvocato Marotta interviene sul rinvio dell’udienza della Consulta : Abbiamo intervistato l’Avv. Pasquale Marotta, conosciuto a livello nazionale per le sue competenze in ambito amministrativo, in merito al rinvio dell’udienza della Consulta prevista per il 20 novembre 2018 che avrebbe potuto rendere giustizia, dopo 7 anni, ai quasi 900 Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 in attesa di porre fine all’annosa questione generata dai commi 87-88-89-90 della L. 107/2017 grazie alla quale sono state sanate le posizioni ...

Potenza : La manfrina del rinvio della data del voto per le regionali : Come altrimenti si spiegherebbe la puntigliosa presa di posizione della più fedele stampella politica su cui il pittellismo ha potuto contare in quest'ultimo quinquennio, che si è assunto " la briga ...

La Virtus Entella scrive a Lega Pro e FIGC : vuole il rinvio della gara contro il Pisa : La Virtus Entella non vuole giocare finché non si conoscerà la decisione del Tar in merito alla richiesta di reintegro in Serie B L'articolo La Virtus Entella scrive a Lega Pro e FIGC: vuole il rinvio della gara contro il Pisa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Matteo Renzi - chiesto rinvio a giudizio della madre/ Direkta - Laura Bovoli accusata di bancarotta fraudolenta : Matteo Renzi, chiesto rinvio a giudizio della madre Laura Bovoli: è accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac della società Direkta srl. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:03:00 GMT)

Dj Fabo e Cappato - rinvio della Consulta segna passo in avanti sul fine vita : “Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. “Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione ...

Dj Fabo e Cappato - perché il rinvio della Consulta sul fine vita è una bella notizia : “Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. “Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione ...