Il righello dei sovranisti

(Di domenica 25 novembre 2018) Riletta con gli occhi di oggi, la celebre affermazione di Napoleone, la politica è fatalità, risulta inappropriata. Quello che sta succedendo in Europa, l'avvento del sovranismo, l'accordo sulla Brexit, le pulsioni italiane a non rispettare le regole contabili, sono tutte frutto della politica, che cerca in modo confuso di riappropriarsi dei suoi spazi a danno della tecnica degli euroburocrati, quella sì scandita da tempistiche fatali.La notizia dell'accordo tra Londra e Bruxelles, che dovrà poi essere sottoposto al difficile vaglio del parlamento di Westminster, dove già scalpitano una novantina di dissidenti che vogliono far cadere la premier Theresa May, è una pessima notizia per la storia dell'Unione politica, perché resta in piedi ancora solo quella economica. Il fatto che si dovrà comunque aspettare la fine del regime ...