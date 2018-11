Il premier a Salvini e Di Maio | ' Serve un segnale sul debito'

Legge di Bilancio - incontro Conte-Juncker in corso. Il premier : “Non litighiamo - we are friends”. Salvini : “Chiedo rispetto” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia a cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Si tratta del primo faccia a faccia dopo il secondo altolà dell’Europa alle ricette economiche del governo Lega-M5s e potrebbe essere l’ultimo prima dell’avvio della ...

Lega - nasce il nuovo partito di Matteo Salvini : quando sarà premier - l'obiettivo è l'Italia federale : Visto che le parole di uno statuto di partito, come quelle della Costituzione di uno Stato, hanno un peso che supera la cronaca contingente è importante marcare la tecnica di conquista del potere. ...

De Magistris : 'Sono io l'antiSalvini. Se si vota nel 2019 mi candido premier' : Se si va a votare alle politiche dopo le europee - prosegue il sindaco - bisogna mettere in campo un'alternativa politica a quest'onda nera che avanza'. A breve però ci saranno le elezioni europee: è ...

Salvini premier - con Berlusconi alleato. Ecco cosa ha detto Salvini oggi e il Cavaliere : Una nuova ipotesi di formazione di governo di centrodestra con Berlusconi e Salvini Premier: ultime notizie e possibile scenario

Governo - Di Maio : "Salvini premier? Problema non c'é" : Per vicepremier Luigi Di Maio l'ipotesi di un nuovo esecutivo con Salvini premier per il momento 'non c'è'. 'Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non sia un ...

Salvini alla Cna - Di Maio a Vivite : sabato milanese per i due vicepremier : Il secondo ha invece inaugurato, alle ex cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia, il festival Vivite , la manifestazione organizzata e promossa da Alleanza delle Cooperative per ...

Salvini-Di Maio - la battaglia dei vicepremier : Il tema dei rifiuti accende la scintilla . Le ultime ore, infatti, sono state caratterizzate da una battaglia a suon di botta e risposta a distanza tra i vicepremier : ultima in ordine di tempo la ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : tutte le liti tra i due vicepremier : Dagli inceneritori al condono, dalla prescrizione alle Olimpiadi da inizio legislatura i due capi politici se ne sono dette di tutti i colori

Termovalorizzatori in Campania - botta e risposta tra i vicepremier. Salvini : uno a provincia. Di Maio : macché : subito scontro di posizioni fra le due anime del Governo giallo-verde - Nuove scintille nel governo fra M5s e Lega e si scatenano su un argomento che già "arde" da solo: i rifiuti. Comincia stamani da ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Scontro Berlusconi-Salvini. Il Cav : "Siamo all'anticamera della dittatura". Il vicepremier : "Fa ridere" : "C'è un'aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così". Così Silvio Berlusconi ai giornalisti arrivando al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma, parlando del M5S al governo. "Dopo aver salvato l'Italia dagli eredi dei comunisti nel '94 - ha aggiunto-, sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia"."Io certe sciocchezze le ...

Salmo : 'Se simpatizzate per Salvini non ascoltate rap'. Il vicepremier : 'Apri la mente' : Io non voglio prendere posizione politica ma questa cosa non la tollero: se sono simpatizzanti di quel filone di pensiero ignorante, non devono ascoltare rap, che è prima di tutto black culture, ...

Salvini-Isoardi - il vicepremier scherza a Pomeriggio Cinque : «Non sono sul mercato» : Matteo Salvini, Pomeriggio Cinque “Non sono sul mercato“. Matteo Salvini si sbottona e nell’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque non si sottrae dal commentare la fine della relazione con Elisa Isoardi. Nel giorno dell’approvazione al Senato del Decreto Sicurezza da lui promosso, il Ministro degli Interni è apparso in collegamento col programma di Barbara D’Urso, la quale ha approfittato dell’occasione per ...

