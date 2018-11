Il Parma vince con Gervinho-Alves e vola a quota 20 in classifica - LA CRONACA

Il Parma vince il derby emiliano : Sassuolo al tappeto per 2-1 : Il Parma di Roberto D'Aversa si porta clamorosamente in zona Europa League. I ducali hanno battuto per 2-1 il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel derby emiliano , scavalca proprio i neroverdi e la Roma di ...

Toro - che brutta caduta. Vince il Parma per 2-1 : La cronaca, ora. PUGNI IN FACCIA - Il primo tempo assume per 37 minuti, cioè fino alla sassata dal limite di Baselli che riapre i conti, 1-2,, i contorni della partita stregata. Stregata, perché ...

Il Parma vince 3-1 in casa del Genoa : gol e spettacolo a Marassi : Il Parma di Roberto D'Aversa, nonostante due grandi assenze come Gervinho e Inglese, vince per 3-1 in rimonta sul campo del Genoa di Davide Ballardini che era passato in vantaggio con il gol del solito Piatek, al settimo gol in sette partite disputate. Le reti di Rigoni, gol dell'ex, di Siligardi e di Ceravolo, però, hanno permesso ai ducali di ribaltare la partita e di prendersi tre punti importanti per la classifica. La partita di oggi è stata ...